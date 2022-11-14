Одежда подорожала в Казахстане

Цены на одежду в Казахстане выросли за год на 14,6%. Наибольший рост цен зафиксирован в Астане (25%), Кызылординской (19,8%) и Акмолинской (19%) областях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Наименьший годовой рост отмечен в Актюбинской области – 9,7%.

Мужская одежда подорожала на 14% за год, женская – на 14,1%, детская – на 17,2%.

"За январь-сентябрь текущего года производство одежды в РК достигло 43,1 млрд тенге – на 12,7% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.

Наибольший объём выпуска был зафиксирован в Шымкенте: 7,4 млрд тенге, плюс 44% за год. Далее идут Алматы (6,9 млрд тенге, плюс 15,2%) и Алматинская область (4,2 млрд тенге, минус 48,6%)", – сообщают аналитики.

При этом в январе-августе текущего в Казахстан импортировали 71 тыс. тонн трикотажной и текстильной одежды на сумму 888,9 млн долларов США.