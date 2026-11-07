Один адрес на 17 заявителей: прокуратура выявила нарушения при оформлении социальной помощи

Ситуация

Политолог Сырым Иткулов прокомментировал случаи незаконного указания адресов при оформлении помощи и недоплаты детям с инвалидностью

Фото: С.Иткулов

Система социальных выплат в Казахстане нуждается в серьезном пересмотре. Действующие механизмы не всегда позволяют исключить злоупотребления при назначении пособий и одновременно обеспечить своевременную поддержку граждан, которые действительно в ней нуждаются. Такое мнение высказал политолог Сырым Иткулов, комментируя выявленные прокуратурой нарушения в Туркестанской области в своем Telegram-канале, передает Kazpravda.kz.

Поводом для обсуждения стали два случая. В Жетысайском районе 17 человек при оформлении адресной социальной помощи в 2022–2023 годах указали адрес чужого дома, где проживала малообеспеченная семья. При этом сами заявители жили в других местах.

В Отырарском районе прокуратура выявила другую проблему: 96 детей с инвалидностью недополучили почти 9 млн тенге предусмотренной местными властями социальной помощи. Полностью положенные выплаты дети получили только после вмешательства надзорного органа.

По мнению политолога, эти случаи показывают противоречия в работе системы социальной поддержки: в одних ситуациях недостаточный контроль создает условия для злоупотреблений, в других — гражданам приходится добиваться уже предусмотренных выплат.

«С тех, кто подал ложные сведения, спрос понятный. Но за назначение выплат у нас тоже кто-то отвечает. Как так получается, что чужой адрес годится для оформления помощи, а решения маслихата для выплаты ребёнку почему-то мало?», — задается вопросом Сырым Иткулов.

Эксперт считает, что ответственность за подобные нарушения не должна ограничиваться только получателями помощи. Необходимо также оценивать действия должностных лиц, которые принимают заявления, проверяют сведения и обеспечивают исполнение решений о социальных выплатах.

Иткулов связывает выявленные проблемы с необходимостью пересмотра подходов к социальной политике. Он напомнил о критике неэффективных бюджетных расходов, прозвучавшей в октябрьском Послании Президента Касым-Жомарта Токаева.

По словам политолога, многолетняя практика расширения льгот и пособий без устранения системных проблем привела к ситуации, когда государственная поддержка не всегда достигает своей цели.

«Годами (да что там годами, десятилетиями) у нас не было порядка в порядке выдач этих выплат. Тут я намеренно допускаю тавтологию», — отметил он.

Политолог убежден, что социальная сфера нуждается не в отдельных корректировках, а в комплексном обновлении.

Среди необходимых изменений он выделяет прозрачный контроль бюджетных расходов, повышение адресности социальной помощи и внедрение цифровых механизмов, способных выявлять скрытые доходы и предотвращать дублирование выплат.

Кроме того, эксперт выступает против практики решения системных проблем разовыми денежными перечислениями. По его мнению, бюджетная политика должна быть ориентирована на долгосрочные результаты — строительство школ и больниц, создание рабочих мест и повышение доходов населения.

«Социальное государство – это не подсаживание людей на пособия. Это создание условий, при которых человек сможет обеспечить себя и свою семью, а помощь государства является реальным инструментом поддержки, а не источником злоупотреблений», — подчеркнул Сырым Иткулов.

Он считает, что эффективность социальной политики должна измеряться не только объемами выделенных средств, но и тем, насколько своевременно помощь получают нуждающиеся граждане и как государственные расходы влияют на качество жизни населения.

По мнению политолога, выявленные в Туркестанской области нарушения показывают необходимость усилить контроль за назначением выплат и обеспечить исполнение решений о социальной поддержке без дополнительного вмешательства прокуратуры.

#пособия #соцпомощь #политолог

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