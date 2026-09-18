Один человек погиб и трое в реанимации после массового ДТП на въезде в Павлодар

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На автодороге Павлодар — Кенжеколь при въезде в город произошла крупная авария с участием четырех автомобилей: «УАЗ Патриот», Audi 100, BMW и Lada Priora, тяжелые последствия которой очевидцы сняли на видео и опубликовали в соцсетях, сообщает Kazpravda.kz

По официальным данным Департамента полиции и Управления здравоохранения Павлодарской области, в результате масштабного столкновения на месте происшествия от полученных травм скончался 48-летний мужчина.

Еще семь человек получили различные травмы, при этом шестеро пострадавших молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет (2003, 2004 и 2006 годов рождения) были экстренно доставлены четырьмя медицинскими бригадами и специалистами Центра медицины катастроф в городскую больницу.

Медики уточнили, что трое находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, двое распределены в отделения политравмы и травматологии, один участник аварии переведен на амбулаторное лечение, а еще один парень 2006 года рождения отказался от медицинской госпитализации непосредственно на месте происшествия.

По факту смертельного ДТП правоохранительными органами возбуждено уголовное дело, в рамках которого назначены необходимые экспертизы для установления точных причин и обстоятельств трагедии.