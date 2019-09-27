​Один день без автомобиля

22 сентября известно не только как день осеннего равноденствия (в нынешнем году он пришелся именно на эту дату), но и как Всемирный день без автомобиля. В этот день миллионы людей по всему миру оставляют свои машины дома и передвигаются по городу на общественном или экологическом транспорте.

В Алматы эта акция проводится с 2009 года. В текущем году в ее рамках акимат города Алматы совместно с социальным проектом «Алматы Спорты» провели массовый велопробег.

Человек любит комфорт, и машина предоставляет его, даря быстроту передвижения и отсутствие давки. Но большинство людей не задумывается над тем, что помимо комфорта наносится также вред природе и здоровью. Это и загрязнение воздуха выхлопными газами, и аварии с летальным исходом. Именно пропаганде антиавтомобильного способа передвижения и использования общественного транспорта и посвящен этот международный праздник.

День без автомобиля проводится во многих крупных городах мира с 1974 года (после топливного кризиса) с целью разгрузить улицы мегаполисов и продемонстрировать преимущества общественного транспорта перед автомобилем. Все акции, проводящиеся в этот день, призваны напомнить о негативном влиянии автомобилей на окружающую среду и как бы подтолкнуть людей к идее о необходимости пользоваться альтернативными автомобилю средствами передвижения: общественным транспортом, велосипедом или собственными ногами.

В нынешнем году День без автомобиля официально отмечали более чем в 2 000 городах из более чем 40 стран мира, в котором участвовали более 100 миллионов человек. Их власти соревновались между собой в организации праздничных мероприятий и различных программ, посвященных этому дню и теме развития устойчивого транспорта вообще. Жители городов получали прямой выигрыш: возможность подышать чистым воздухом и погулять в безопасности по улицам, отвоеванным у машин.

Проблема большого количества автомобилей на дорогах мегаполисов и не столь больших населенных пунктов давно уже перешла в разряд глобальных. Помимо возникновения заторов на дорогах существуют такие серьезные проблемы, как загрязнение окружающей среды, разрушение биосферы планеты, гибель людей под колесами автотранспорта (по статистике в мире в ДТП ежедневно умирает более 3 000 человек). Все это еще в конце прошлого века способствовало возникновению сообществ, призывающих хотя бы один день в году отказаться от личного автотранспорта.

Проблемы автомобилизации носят уже планетарный характер, являясь одной из первопричин парникового эффекта, губительной для экологии нефтедобычи и транспортировки нефтепродуктов, загрязнения природных зон, ранее малодоступных для массового посещения людьми. Снижение физической активности и дорожный травматизм являются существенными причинами сокращения трудоспособного населения во всем мире.

«Существенной проблемой является также размещение автотранспорта. Задумайтесь: каждому автомобилисту необходимо место для стоянки автомобиля у дома, у работы, у магазина, у театра и т. п. А при движении автомобиля его потребность в пространстве многократно возрастает, что и приводит к пробкам. Пробки крадут наше время, увеличивают стоимость доставки товаров, снижают оперативность работы экстренных служб. Тратятся огромные суммы на развитие дорожной сети. Мы считаем, что и наши города в Казахстане в этот день должны присоединиться к этой международной инициативе», – такова позиция акимата Алматы.

Традиция проводить День без автомобиля началась в Англии в 1997 году, а еще через год прошла во Франции. Тогда этот день отметили всего около двух десятков городов. Зато уже к 2001 году к движению офи­циально присоединились более тысячи городов в 35 странах мира. В настоящее время по приблизительным оценкам в этой акции каждый год участвуют более 100 миллионов человек в 1,5 тысячи городов мира.

Многие мегаполисы мира проводят своеобразные велодемонстрации. Первое такое мероприятие было организовано в 1992 году велосипедистами Сан-Франциско (США). Тогда в нем участвовали лишь 48 человек. Но количество демонстрантов и мест проведения пробегов быстро росло.

Самое большое количество участников обычно на демонстрациях в Лондоне (Великобритания), Сиднее, Мельбурне (оба – Австралия), Сан-Франциско (США) и Будапеште (Венгрия). Лозунг всех демонстраций един: «Мы не мешаем движению; мы сами – движение».

Интересно и любопытно проходит такая акция в Беларуси. В этот день в городах этой страны высаживают кустарники и деревья, работает бесплатный прокат велосипедов. А на остановках общественного транспорта водителям, оставившим свою машину у дома, вручают поощрительные призы.

В Минске любой водитель может использовать свое водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля в качестве проездного на все виды общественного транспорта.

Надеемся, что уже в скором времени День без автомобиля пропишется в Нур-Султане, Шымкенте и других городах Казахстана.