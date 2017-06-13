Один день и масса проблем

Вкусно и питательно

Единственный в стране птицекомплекс по выращиванию, убою и глубокой переработке мяса индейки – ТОО «Ордабасы кус» – был запущен в 2011 году. Я хорошо помню, как Глава государства, дав «добро» старту производства в ходе прямого телемоста, полушутя заметил: дескать, пора приучать казах­станцев, привыкших к баранине, к диетическому мясу индейки. Эту установку Президента страны на предприятии восприняли как руководство к действию.

За прошедшие годы наверняка попробовать и оценить вкус деликатесов от ТОО «Ордабасы кус» уже успели все казахстанцы. Отечественный товар пользуется спросом не только в стране, но и за ее пределами. По словам директора ТОО «Ордабасы кус» Мурата Тагаева, сейчас до 35% производимой продукции птицефабрики экспортируется на московский рынок. При этом российские партнеры заявляют о готовности максимально увеличить объемы закупа.

Птицекомплекс соответствует всем международным требованиям и стандартам содержания, выращивания и переработки мяса индейки и даже спустя годы по-прежнему остается единственным проектом по выращиванию индейки в Казахстане и третьим среди стран СНГ. Современное предприятие представляет собой замкнутый производственный цикл, включающий выращивание птицы, производство комбикормов, глубокую переработку мяса. Его возведение руководство птицефабрики начинало на собственные средства.

Разработка и реализация Государственной программы индустриально-инновационного развития ускорила процесс. Дополнительное финансирование позволило выйти на проектную мощность в сжатые сроки. Мощность производства на первом этапе составила около 5 тыс. тонн продукции. Расширение комплекса в ходе реализации второго этапа проекта позволило увеличить объемы выпускаемой продукции еще на 3 282 тонны. Так что вложения дают ощутимые результаты.

В 2012 году ТОО «Ордабасы кус» отгрузило в торговую сеть 4 884 тонны мяса индейки и продукции его переработки. Это прак­тически в два раза больше, чем в 2011-м. Сейчас производственная мощность достигла 8 110 тонн мяса в год. И это не предел. Еще несколько лет назад на предприя­тии разработали программу развития, которая предполагает создание собственного маточного стада и производство инкубационных яиц, которые пока ввозятся из Канады. И тогда можно будет говорить, что в Казахстане создан первый центр по производству и переработке мяса индейки на промышленной основе.

О том, что предприятие на верном пути, свидетельствует устойчивый потребительский спрос и многочисленные награды прес­тижных выставок и ярмарок. На конкурсе-выставке «Лучший товар Казахстана-2012» ТОО «Орадабасы кус» признано победителем в номинации «Продовольственные товары». Заслуженным признанием качества стало также вручение сертификата «Европейское качество» Европейского саммита предпринимателей.

Об этих достижениях отечественных птичников напоминаю отнюдь не в рекламных целях. Просто ситуация, которая сегодня сложилась на предприя­тии, заставляет задуматься: если образцово-показательные производства могут оказаться в искусственно созданном тупике, мешающем их дальнейшему развитию, то что тогда говорить о начинающих предпринимателях?!

Цена вопроса

В прошлом году руководство ТОО «Ордабасы кус» приступило к реализации инвестиционного проекта по увеличению мощности предприятия до 20 тыс. тонн мяса индейки в год, строительству инкубатора и созданию зернохранилища на 20 000 тонн с кукурузоперерабатывающим сушильным комплексом. Соглашение по финансированию проекта было подписано с АО «КазАгро­Финанс». Эта структура взяла на себя обязательство закупить и передать в лизинг необходимое оборудование.

Проблемы возникли там, где их уж точно никто не ожидал. В сентябре прошлого года сотрудники АО «КазАгроФинанс» просрочили таможенное оформление части оборудования, поступившего из-за рубежа и помещенного таможенными органами на склад временного хранения. Речь идет о плоскодонном силосе для хранения зерна. Просрочка составила ровно один день и обернулась массой проблем для предприятия.

Городской административный суд за несвоевременное таможенное оформление и непродление срока временного хранения на СВХ наказал АО «КазАгроФинанс», наложив административный штраф в размере 100 МРП и предписав конфисковать оборудование, помещенное на склад временного хранения. АО попробовало оспорить данное решение в суде вышестоящей инстанции, но это ни к чему не привело.

– Областной суд, рассмотрев нашу апелляционную жалобу, тоже не посчитал возможнным отменить решение о конфискации, – комментирует ситуацию Ольга Иванова, юрисконсульт АО «КазАгроФинанс». – Получается, что у государства конфис­ковали ему же принадлежащее оборудование, ведь пока оно не передано предпринимателю, а значит, ему не принадлежит. Деньги на приобретение оборудования выделены из Национального фонда, мы пытались объяснить это в суде, но безуспешно. Конечно, мы в суде признали свою вину, сообщили, что человек, допустивший просроч­ку таможенного оформления, понес дисциплинарное взыскание. До апелляционного рассмотрения дела в суде обращались за помощью в областную прокуратуру, ответ которой сводится к тому, что «в санкции конфискация предусмотрена, окончательное решение – за судом».

Сотрудники областного филиа­ла АО «КазАгроФинанс» обратились за помощью в Региональную палату предпринимателей ЮКО. Не решив вопрос на региональном уровне, направили обращение в НПП «Атамекен», запрос в Генеральную прокуратуру. Руководитель ТОО «Ордабасы кус» побывал на приеме у бизнес-омбудсмена. К решению проблемы подключились депутаты Сената Парламента, направив коллективное обращение к Генеральному прокурору, под которым подписались 7 сенаторов. Но даже это не помогло сдвинуть с мертвой точки решение проблемы.

– Стоимость оборудования составляет 60 миллионов тенге, – высказывает свою точку зрения на ситуацию Газиз Натбаев, заместитель руководителя РПП ЮКО. – При этом на складе временного хранения находится только часть плоскодонного силоса, подлежащего конфискации по решению суда. Оборудование в таком виде, не имеющее полной комплектации, вряд ли кому-то понадобится, разве что на металлолом. Кстати, и не исключаю, что при реализации конфискованного товара на аукционе он может быть продан по цене металлолома, в разы дешевле его реальной стоимости.

– Налицо отсутствие принципа разумности при принятии решений, – считает заместитель руководителя Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции РПП ЮКО Мэлс Сейтжанов. – АО «КазАгроФинанс» является квазигосударственным предприятием, а приобретение оборудования профинансировано из средств Национального фонда. Очевидно, что конфискация государственного имущества в доход государства экономически нецелесообразна. Фактически государство конфискует товар, купленный за бюджетные деньги. И потом: почему из-за чьей-то халатности или нерасторопности должен страдать предприниматель? У него есть сроки реализации проекта, идет отставание от графика работ. Он уже готовился бы к запуску, а до сих пор не решены организационные вопросы с поставкой оборудования. Через три месяца будет год, как длится вся эта история. Рынок недополучит продукцию, предприниматель – выгоду. Получается, что бюджетные деньги из Нацфонда просто разбазариваются?!

Человеческий фактор спровоцировал ситуацию, выход из которой не могут найти на протяжении года. Член Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции РПП ЮКО Владимир Накисбаев убежден: правовое поле недостаточно проработано. И это происходит в то время, когда Президент призывает считать каждую копейку, получать максимальную экономическую отдачу от вложенных государственных инвестиций. Владимир Иванович считает, что каждый государственный орган должен принять максимальные меры, предусмотренные законодательством, для сохранения инвестиционного проекта. Иначе ситуация негативно отразится на развитии предпринимательской среды в стране.

– На заказ нового оборудования уйдет огромное количество средств и времени, – говорит Марат Тагаев. – Мы просто в отчаянии, не знаем, как быть. Уже кредиты по проекту надо возвращать, а мы не можем двигаться дальше. Не работают специалисты, в подготовку которых мы вложили средства. Возник целый клубок проблем, и самое главное – нам так и не удается найти ту ниточку, потянув за которую, можно его распутать.