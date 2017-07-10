«Один день и масса проблем»

Просрочка всего на один день таможенного оформления оборудования, закупленного для увеличения мощности единственного в стране птицекомп­лекса по производству мяса индейки, обернулась срывом сроков реализации инвестпроекта и огромными финансовыми потерями. Руководство предприятия вместо того, чтобы строить дополнительные цеха и решать производственные вопросы, связанные с расширением комплекса, обивало пороги судебных инстанций, писало жалобы во всевозможные государственные и надзорные органы, чтобы привлечь внимание к абсурдной по своей сути ситуации.

Оборудование, которое еще не оприходовано предпринимателем и является собственностью квазигосударственного предприятия, судом было конфисковано в пользу государства. При этом плоскодонный силос стоимостью 60 млн тенге, являющийся частью конкретного производственного комплекса, более ни для чего в стране не пригодился бы. А значит, дорогостоящее оборудование вполне могло оказаться в груде металлолома.

Благо, здравый смысл восторжествовал, и конфискация оборудования отменена. 3 июля 2017 года постановлением кассационной судебной коллегии Верховного суда РК кассационный протест Генеральной прокуратуры РК по ходатайству «Казагрофинанс» удовлетворен, изменены судебные акты по административному делу. Судебной инстанцией вынесено решение по принципу справедливости – с учетом экономической эффективности назначенного наказания.

Точка в судебном споре по таможенному правонарушению поставлена спустя 9 месяцев, после того как осенью прошлого года городской административный суд за несвоевременное таможенное оформление и непродление срока временного хранения на СВХ наложил на АО «КазАгроФинанс» административный штраф в размере 100 МРП и постановил конфисковать товар. Так был завязан крепкий узел, на распутывание которого ушли месяцы и невероятные усилия многих учреждений и организаций. При этом суд назначил как основную, так и дополнительную меру взыскания, хотя можно было бы обойтись вынесением штрафа, сумма которого составила 106 тыс. тенге. Тем более что законодательство предполагает возможность продления срока временного хранения товара на СВХ на целых два месяца.

– Мы уже потеряли, было, всякую надежду, что проблема разрешится, – прокомментировал ситуацию директор ТОО «Ордабасы кус» Мурат Тагаев. – Теперь, когда все образовалось, надо браться за реальное, а не бумажное дело, чтобы наверстать упущенное время. Хорошо, если ситуация, в которой оказалось наше предприятие, станет уроком для всех тех, кто призван оказывать содействие предпринимателям в развитии промышленности, а на деле вставляет палки в колеса, создавая своим непрофессио­нализмом дополнительные трудности.

Птицекомплекс по выращиванию, убою и глубокой переработке мяса индейки введен в эксплуатацию Президентом страны весной 2011 года в рамках ГП ФИИР. С тех пор предприятие увеличило производственную мощность в 5 раз, в прошлом году произвело 10 тыс. тонн мяса индейки. Здесь создано 420 постоянных рабочих мест, на которых трудоустроены жители соседних с предприятием двух сельских округов Ордабасинского района – Буржарского и Бадамского.

В 2016 году предприятие начало подготовку к реализации ряда проектов, включенных во вторую пятилетку индустриализации. Они предполагают увеличение объема производства до 20 тыс. тонн мяса в живом весе, создание племенного репродуктора второго порядка производством до 2,5 млн инкубационных яиц финального гиб­рида индейки в год. Еще один проект предполагает строительство зернохранилища на 20 тыс. тонн с кукурузоперерабатывающим сушильным комплексом.

Собственно, для этой цели в 2015 году и было заключено соглашение о финансировании инвестиционного проекта с АО «КазАгроФинанс», согласно которому финансовый институт должен был закупить и передать в лизинг необходимое оборудование. Что из этого вышло и какими испытаниями обернулось для птичников – наши читатели уже знают.