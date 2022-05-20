Один день из жизни Дербисека

Огромный даже по южным меркам поселок вполне может служить примером трудолюбия и предприимчивости его жителей.

Утро трудовое

В ауле утро начинается еще до восхода солнца, намного раньше, чем в городе. Только запели первые птицы, а аулчане уже на ногах. Оно и понятно: дел невпроворот. Кто-то спешит первым делом накормить скотину, кто-то – прямиком в поле.

В соседствующем с Узбекистаном Сарыагашском районе уже в мае днем далеко за 30 градусов жары. Климат диктует свой распорядок дня: всю работу под открытым небом желательно завершить до наступления полуденной жары, чтобы потом переключиться на домашние дела. Вернуться же в поле или на огород можно будет ближе к вечеру, когда солнце снизит градус накала.

Суета и спешка – непременные спутники сельского трудового утра. Вот и мой новый знакомый Атаджигит Ботарбаев по привычке проснулся рано. Первым делом впряг в бричку ослика – незаменимого помощника. А тут и четырехлетний внук Бакдаулет соскочил с постели, так как еще с вечера пообещал аташке помочь собирать траву за деревенской околицей.

В домашнем хозяйстве Ботарбаевых две коровы и три овцы. Пастись им негде, а вот накосить для них травы вдоль дорожных обочин и по берегам оросительных каналов, где густой травостой, пока еще можно.

Мужчина сетует, что до пенсии остался ровно год. Работы подходящей для него нет. Большая семья живет за счет выращивания картофеля. В этом году под него отвели все 25 гектаров пахотной земли. В поле работают сыновья, снохи, глава семьи с супругой.

С раннего утра начинается работа и у Сакена Тойчиева. У ворот дома уже припарковалась грузовая «ГАЗель», прибывшая из Тараза за товаром – цветистым и душистым. Готовить его начали также задолго до рассвета, пакуя в пластиковые ящики стаканчики с цветущей виолой, сальвией, бархатцами и еще десятком наименований летних цветов, готовых украсить городские клумбы.

– Шесть лет мы занимаемся цветами, – рассказывает Сакен Тойчиев, завершив их погрузку. – Начинали с перепродажи, потом сами стали выращивать. Соорудили во дворе парник. В прошлом году через Фонд поддержки предпринимательства получили кредит в шесть миллионов тенге и построили теплицу на угле. Ее площадь 6 соток, однако с помощью стеллажей удалось довести рабочую площадь до 7,5 соток.

Строительство теплицы позволило увеличить одновременную закладку цветочной рассады до 400 тыс. стаканов. Сев начинали еще в ноябре, чтобы к наступлению весеннего тепла можно было торговать цветущими саженцами. Спрос на бархатцы, тагетис, сальвию, летние хризантемы и другие цветы из года в год растет, расширяя географию поставок. Цветами, выращенными Тойчиевыми, украшают Кызылорду, Шымкент, Алматы, Нур-Султан, города и поселки Туркестанской области. Среди покупателей в основном компании, выигравшие конкурсы госзакупок на озеленение.

Не только цветы

Жители Дербисека в основном живут за счет земледелия и животноводства. Когда-то местный колхоз славился своими урожаями хлопчатника и достижениями в животноводстве. Сейчас хлопчатник в этой зоне не возделывают. Земледельцы переключились на выращивание овощей. Как в поле, так и в теплицах. Дербисек известен своим тепличным бизнесом далеко за пределами области.

Розы и гвоздики из Дербисека радуют на 8 Марта жительниц Алматы, Нур-Султана, Шымкента и Туркестана. Многие местные включились в индустрию озеленения, занявшись, как и семья Сакена Тойчиева, выращиванием однолетних цветов, декоративных кустарников. Вряд ли еще найдется в регионе аул, жители которого так увлечены цветоводством.

По сравнению с прошлым годом площадь теплиц здесь увеличилась на пять гектаров и достигла 55 га. Овощи в межсезонье поставляют в основном в Россию и северные регионы республики.

Самая крупная теплица площадью в три гектара. Несмотря на столь серьезные габариты, это отнюдь не промышленный комплекс. Проблемы с газоснабжением не позволяют местным предпринимателям закупать современное оборудование, так что теплицы здесь практически все – кустарного типа. Большинство аграриев для обогрева использует уголь, вынужденно ограничивая площадь своих огородов под пленкой 5–10 сотками.

Продолжительная эксплуатация теплиц на одном и том же месте привела к тому, что почва истощилась. К такому выводу пришел Марат Ауешов, 20 лет тому назад заложивший на своем придомовом огороде теплицу и стабильно снимавший по два урожая в год. Последние несколько лет, по его наблюдениям, урожайность, а с ней и рентабельность хозяйства, стали заметно снижаться. И тогда земледелец решил переоборудовать теплицу под домашнюю вермиферму. Это крытая соломой установка, в которой живут компостные черви. Без шума и запаха они поедают пищевые отходы и превращают их в удобрение – биогумус.

– Земля за годы эксплуатации истощилась, урожай стал скудным, расходы порой превышали доходы, учитывая возросшую стоимость удобрений и семян, – поясняет Марат Ауешов. – Вот и пришлось заняться лечением и «омолаживанием» почвы. Я стал первым в Дербисеке, кто занялся разведением калифорнийских червей. На помощь пришел YouTube-канал. Все биологические отходы идут в дело.

Червей купил у фермера в соседнем Келесском районе. Cначала искал продавцов в Алматы, а вышел на жителя соседнего района и купил у него сразу 60 тыс. червей. Распространил их на 20 кв. метрах, а появившийся вскоре приплод перенес на новые «квадраты». Так постепенно вся теплица трансформировалась в вермиферму.

Восстановление почвы происходит постепенно, года полтора требуется на образование в ней биогумуса. К следующему году земля в теплице полностью восстановит свое плодородие, и здесь снова можно будет выращивать овощи.

Впрочем, закрывать вермиферму Марат Ауешов не планирует, предложив землякам также позаботиться о плодородии своих теплиц с помощью червей. Их излишки он продает. Трижды уже отправлял червей в Алматы, получив достаточно выгодные заказы.

Спасение в «капельке»

Главный специалист аппарата акима сельского округа Дербисек Олжас Асильбаев курирует аграрный сектор более шести лет. Говорит, что за это время дехкане округа сделали осознанный выбор в пользу капельного орошения. Дефицит воды, высокая стоимость удобрений подталкивают земледельцев искать более эффективный способ хозяйствования.

Рустам Мирзаев – один из тех, кто нынче на своем поле размером в четыре гектара обустроил «капельку». Последние три года фермер выращивает только арбузы. Выбор обусловлен высокой урожайностью этой культуры, хорошим спросом, ведь арбузы забирают оптом прямо с поля, давая хорошую цену.

В прошлом году индивидуальный предприниматель собрал с каждого гектара по 30 тонн арбузов. В этом году бахчевод рассчитывает удвоить «полосатый» урожай.

– Опыт соседней по полю показал, что затраты на капельное орошение окупаются с лихвой, – рассуждает Рустам Мирзаев. – Одной воды сколько экономится! Она не течет по арыкам, испаряясь в атмосферу или дренируя в землю. Питание растениям через капельный полив давать тоже проще, направляя подкормку непосредственно под корень. При монтаже системы капельного орошения сразу же пленкой закрываем весь ряд, чтобы не было сорняков, а значит, не требуется прополка. Да и влага так сохраняется дольше. Я даже специально разработал и изготовил приспособление, чтобы удобно было в пленке делать отверстия под рассаду. Так быстрее. Междурядья обработаем маленьким трактором, все меньше ручного труда придется применять.

Выгодным свой бизнес считает и Серик Шалкаров, несколько лет назад купивший на окраине Дербисека землю под строительство комплекса по откорму бычков. Начинал с пяти голов, постепенно освоив все тонкости нового дела. Сейчас их на ферме сотня.

– Бизнес хороший, выгодный, даже при дорожающих кормах, – считает Серик Шалкаров. – Покупатели приезжают сами, так что одной проблемой меньше. В ближайших планах – расширение. Возможно, уже в этом году построю новые загоны, чтобы удвоить поголовье. Сейчас у меня бычки породы казахская белоголовая, местные мясные породы. Постепенно подступаюсь к тому, чтобы выращивать породистых бычков импортных пород. Своего пастбища у животновода нет, сено приходится покупать. Чтобы снизить затраты, обзавелся небольшим комбикормовым цехом. Свое хозяйство кормами обеспечивает, еще и на продажу немного остается.

Скот в Дербисеке держат почти на каждом подворье. В сельском округе насчитывается более 5 тыс. КРС и под 30 тыс. овец. Есть и крупные фермы, как, к примеру, ПК «Шынгыз», в котором почти 3 тыс. голов КРС. Это одно из крупнейших предприятий, обеспечивающих работой сотни местных жителей.

В массе своей здесь живут работящие люди, стремящиеся своим трудом улучшить быт и обеспечить достаток семьи.

Вот только найти стабильную работу не так просто, хотя предложений много. У того же Серика Шалкарова по найму работают три местных жителя. Привлекает десятки сезонных рабочих и Сакен Тойчиев. Без них просто не обойтись, когда наступает время пикировки рассады.

За рабочими едут на центральную улицу Дербисека, на которой обосновалась так называемая «черная биржа» труда. До полутора сотни человек иногда собирается на ней, даже с Казыгуртского района приезжают.

– Есть у нас безработица, что тут скрывать, – откровенно делится проблемами аким сельского округа Дербисек Ералхан Есенбаев. – Но при этом все, кто хочет, работу находят. Много требуется сезонных рабочих, учитывая аграрную специфику села. За день работы платят от пяти до семи тысяч тенге. Многих устраивает такая система оплаты, хотя я считаю, что это не выход. Пытаюсь объяснить, что надо ИП зарегистрировать, делать пенсионные отчисления, вместе с налоговиками предлагаем помочь. Отказываются, к сожалению, живут одним днем. Не хотят на постоянную работу идти. Это сейчас главная проблема в сельской местности.

Не откликнулись местные жители и на призыв переселиться в северные регионы страны, хотя их настойчиво агитировали. Из сельского округа Дербисек, в двух населенных пунктах которого проживают 17 930 человек, только одна семья переехала на постоянное место жительства в Павлодарскую область. Все у них нормально там, но их пример не стал мотивацией для других.

– Порой по три снохи в одном доме живут, это же ненормально, – считает Ералхан Есенбаев. – Почему бы молодым не начать самостоятельную жизнь на новом месте? Они же мешают друг другу, а там земли много, жилье дают, работой обеспечивают, подъемные выплачивают. Все привыкли здесь, хотят больше солнца, холода боятся.

На привозной воде

К перемене места жительства не подталкивает даже то, что Дербисек, в котором более 15,5 тыс. человек населения, пользуется привозной водой. Она здесь сильно минерализована и горяча. Самоизливающуюся артезианскую скважину пробурили еще в 1968 году на средства местного колхоза имени Ленина. Вдоль улиц через каждые 200 метров установили водозаборные колонки, но вся система давно вышла из строя. Осталась только скважина, принадлежащая частнику. От нее воду развозят водовозами и продают сельчанам.

– За литр воды берут по тенге, хотя компания пыталась поднять цену до трех, а то и четырех тенге за литр, – рассказывает Ералхан Есенбаев. – Естественно, люди возмущались, страсти накалились, переговоры с предпринимателем были напряженными. Пока цену держим, исходя из того, что компания задолжала за недропользование. Так что вода получается сейчас бесплатная, жители оплачивают только транспортные расходы и труд развозчиков.

Еще три года назад в Дербисеке мог бы появиться водопровод и люди пили бы нормальную воду. В 2016 году районный отдел ЖКХ инициировал разработку проекта строительства системы водоснабжения. Вот только ожидание документа затянулось на долгие пять лет. Понадобилась судебная тяжба, чтобы подрядчик выполнил взятые на себя обязательства. Проект стоимостью 1 млрд 900 млн тенге прошел государственную экспертизу только в конце 2021 года. Подать заявку на финансирование строительных работ на нынешний год не успели.

При апрельском уточнении республиканского бюджета пошли навстречу и выделили четверть от необходимой суммы – 500 млн тенге. На эти деньги и начнут летом строительство сетей. Конкурс госзакупок уже объявлен и, если все пойдет по плану, то в июне начнутся строительные работы.

– Если бы проект был сделан вовремя, люди давно уже были бы с водой, – резюмирует Ералхан Есенбаев. – Для меня это важно. Я сам здесь родился и живу. Уже как минимум половину улиц успели бы заасфальтировать, а так столько лет ушло на доказывание очевидных вещей. Упущены время и возможности. В соседнем Капланбеке по программе «Ауыл – ел бесігі» уже все улицы в асфальте, а мы все ждем. Из-за задержки со строительством водопровода сельчане вынуждены ездить по разбитым дорогам. А расстояние от одного конца аула до другого составляет почти 11 км.

Вопрос асфальтирования улиц то и дело поднимают местные жители, не желающие ездить по ухабам и рытвинам. И всякий раз сельскому акиму приходится объяснять, что неправильно это, не по-хозяйски будет, если сначала положат свежий асфальт, а потом через него начнут рыть канавы для водопроводных труб.

За последние пять лет в Дербисеке «одели» в асфальт всего одну улиц, протяженностью чуть больше километра. Между тем в Атамекене с населением 2 200 человек, входящим в состав сельского округа, все 7,5 км дорог заасфальтированы. Тем самым завершилось строительство всей инфраструктуры, необходимой для комфортного проживания сельчан.

Вот-вот в Атамекене подключат и природный газ. Специалисты уже проверяют систему газоснабжения, готовую к эксплуатации. В Дербисеке АГРС тоже есть, но давление в трубе настолько низкое, что не позволяет обеспечить природным газом всех желающих.

Природный газ в Дербисек пришел еще в 80-е годы прошлого столетия. Колхоз-миллионер позаботился о жителях. За последние 30 лет поселок заметно расширился, и процентов 20 его жителей вынуждены обходиться альтернативными видами топлива. Подключение новых абонентов, включая теплицы, под запретом уже много лет. Это, собственно, и есть основное препятствие на пути строительства современных автоматизированных комплексов. И так будет до тех пор, пока внутренние сети не подключат к магистральному газопроводу. Говорят, что ждать осталось недолго.

А вот надежное энергоснабжение дербисекцы получат уже нынче. Начиная с прошлого года шла установка 924 железобетонных опор, по которым сейчас протягиваются надежные сип-кабели. Проект модернизации системы энергоснабжения обошелся в 224 млн тенге. Уже этим летом около 700 абонентов, долгое время получавших электричество по временным частным сетям, будут подключены к стабильной системе энергоснабжения. Одной проблемой станет меньше.