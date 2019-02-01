​Один дом – один счет

На открытии совместного заседания палат Пар­ламента осенью минувшего года Глава государства отдельно остановился на вопросах управления общедомовым хозяйством. Законопроект, призванный решить многие проблемы в этой сфере, в сентябре прошлого года поступил на рассмотрение Мажилиса. В настоящее время работа над ним продолжается.

– Система управления многоквартирными жилыми домами должна быть основана в первую очередь на принципах прозрачности взаимоотношений между обслуживающими компаниями и собственниками жилья, – отметил в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций заместитель директора казахстанского Центра ЖКХ Маргулан Абдыкаримов. – Подобное взаимодействие трудно представить, в частности, без осуществления строгого контроля над расходованием средств и ответственности монополистов.

По его словам, на содержание поправок в закон о ЖКХ в определенной степени повлияли и результаты реализованного в 2018 году пилотного проекта, в котором приняли участие в общей сложности 190 многоквартирных жилых домов (МЖД) и 28 КСК.

– В декабре прошлого года, например, на основании всего лишь двух приборов общедомового учета тепла экономия составила 44 миллиона тенге. Мониторинг показаний 5 тысяч приборов учета тепла будет вестись до конца отопительного сезона. О результатах проведенного анализа будем сообщать общественности поэтапно.

Как проинформировал спикер, законопроектом предусматривается соз­дание единой информа­ционной системы ЖКХ, что обеспечит необходимый контроль со стороны собственников квартир за управлением и содержанием объекта кондоминиума, улучшит взаимодействие с управляющими компаниями, сервисными организациями и акиматами.

– Жильцы смогут в отк­рытом доступе видеть всю финансовую отчетность, принимать участие в элект­ронном голосовании по всем принципиальным решениям управления и содержания дома, – пояснил он. – В режиме онлайн будут подаваться заявки, жалобы и другие сообщения, а также отслеживаться их исполнение.

Как проинформировал представитель МИИР, благодаря возможностям многоканальной рассылки со временем больше не останется домов с «безразличными» собственниками. Управление МЖД будет осуществляться в элект­ронном формате 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

По мнению Маргулана Абдыкаримова, основная цель законопроекта – соз­дание новой формы некоммерческой организации по управлению МЖД.

– Концептуальные предложения по управлению многоквартирными жилыми домами разработаны в соответствии с принципом «один дом – одно объединение собственников имущества – один счет». Это позволит жителям накап­ливать средства на проведение капитального ремонта только своего дома и при этом отслеживать не только их поступление, но и целевое расходование, – подчеркнул представитель профильного ведомства.

Законопроектом преду­сматриваются упрощение процедуры регистрации объекта кондоминиума, рег­ламентация механизмов сбора средств на текущий и капитальный ремонты, совершенствование деятельности жилищных и жилищно-строительных кооперативов.

Еще один немаловажный момент – единые требования к монтажу и обслуживанию лифтов. В настоящее время, как проинформировал спикер, разработан Национальный стандарт обеспечения безопасности подъемных механизмов в жилых домах. Он согласован с государственными органами, НПП «Атамекен», непосредственно с производителями подъемных механизмов и представителями отраслевых сою­зов. Для того чтобы закрепить его обязательное применение, предлагается внести соответствую­щие дополнения в Закон РК «О гражданской защите», регламентирующий в том числе эксплуатацию и техническое освидетельствование лифтов, эскалаторов, траволаторов, а также подъемников для лиц с ограниченными возможностями.