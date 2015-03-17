Один из фигурантов "хоргосского" дела экстрадирован в Казахстан из ОАЭ
По ходатайству Генеральной прокуратуры Республики Казахстан из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован Омиржан Карибаев, который обвиняется по ст. 209, ч. 3, п. "б" (совершение экономической контрабанды организованной группой) и ч. 2 ст. 235 (участие в преступном сообществе, созданном для совершения тяжких и особо тяжких преступлений) Уголовного кодекса РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Экстрадированный является одним из фигурантов "хоргосского" дела, рассмотренного Алматинским областным судом летом прошлого года.
Члены данного организованного преступного сообщества были признаны виновными в контрабанде из Китая в особо крупных размерах, общая сумма которой составила более 1,2 млрд тенге.
В ходе следствия Карибаев скрылся за пределами страны и был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.
В результате розыскных мероприятий, проведенных НЦБ Интерпола, в ноябре 2014 года он был установлен на территории ОАЭ, в связи с чем Генеральной прокуратурой РК был направлен запрос о его выдаче.
"Благодаря четкой и слаженной работе компетентных органов двух государств, в том числе Министерства иностранных дел нашей страны, Карибаев доставлен из Дубая в Алматы и водворен в изолятор временного содержания", – отмечается в сообщении.