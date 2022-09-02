Один из мостов полностью перекроют в Нур-Султане

Мост «Архар» полностью перекроют в Нур-Султане для проведения ремонта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram акимата столицы.

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана для обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП города сообщает о полном перекрытии моста «Архар» М-1 и перекрестка на пересечении проспектов Момышулы и Кошкарбаева с 20:00 часов 2 сентября до 06:00 часов 5 сентября для проведения среднего ремонта.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать заторы на дорогах города. Приносим извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», – обратились к астанчанам в акимате.