Один из основателей КВН Андрей Меньшиков умер в Москве
Поэт и писатель, один из основателей "Клуба веселых и находчивых" Андрей Меньшиков скончался в Москве после болезни на 73-м году жизни, передает "Интерфакс".
Меньшиков родился в 1945 году, окончил Московский инженерно-строительный институт. В 1960-х был одним из тех, кто стоял у истоков КВН, возглавлял команду своего института. В 1986 году организовал и руководил возрождением КВН.
Андрей Меньшиков автор более сотни песен и стихов. Долгое время работал на советском и российском ТВ, в частности является создателем таких передач, как "А ну-ка, девушки!", "Салют, фестиваль!", "Спринт для всех", "Вираж", "Веселые ребята", "Наша биография".