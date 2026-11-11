Один из самых узких небоскребов в мире строят в Австралии

В мире,Строительство
Айман Аманжолова
корреспондент

Недавно в Сиднее стартовало строительство 33-этажной «башни-карандаша», которая разместится на участке с фасадом шириной всего 6,4 метра, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Подготовительные работы на площадке официально начались этой весной. После завершения строительства башня в районе Хеймаркет станет самым узким высотным зданием города и одним из самых узких в мире. В ней разместится гостиница на 173 номера, а обслуживать все здание будут всего два пассажирских лифта.

Площадь участка составляет около 345 квадратных метров — примерно столько же занимает стандартный теннисный корт. Ширина здания на уровне первого этажа составит всего 6,4 метра. Иными словами, его уличный фасад будет примерно равен длине двух небольших хэтчбеков, припаркованных вплотную друг к другу. Проект на улице Питт-стрит разрабатывался и проходил согласования несколько лет, но недавно заметно приблизился к воплощению: на площадке начались первые строительные работы.

Заявку на строительство подготовила консалтинговая компания в области городского планирования Mecone. В документации проект описывается как 33-этажная «башня-карандаш». Для разработки архитектурного концепта пригласили четыре бюро. В 2021 году предпочтение было отдано проекту компании Durbach Block Jaggers.

Архитектор Нил Дурбах объяснил, как планируется приспособить здание к столь узкому участку:

«Каждый гостиничный номер будет чрезвычайно компактным — почти как купе в поезде».

По его словам, небольшие размеры номеров компенсируют просторные помещения общего пользования: в частности, бассейн на верхнем этаже и большое общественное пространство в нижней части здания.

Проект вызвал неоднозначную реакцию местных жителей и других наблюдателей. Одни высоко оценили изобретательность архитекторов и технические решения, другие усомнились в целесообразности строительства настолько узкого здания.

 

#Австралия #Сидней #небоскреб

Популярное

Все
Социальная поддержка: кому положены пособия по новым правилам
Казахстанская делегация приняла участие в совместном заседании ОДКБ
Сегодня важно быть финансово грамотным
Дорога без препятствий
Фермеры обменялись опытом
Традиции культурного взаимодействия
Рост ВВП Казахстана ускорился до 4,5%
Новый Гражданский кодекс для защиты прав человека и развития экономики
В Туркестанской области возобновили реконструкцию Кызылкумского канала
В центре внимания – Послание
Движущая сила сельской экономики
Встреча сквозь века
Будем дружить театрами
Миллиарды – на газификацию
Школьник из Астаны прочитал 800 книг
Важный шаг к открытости миру
Курултай утвердил кандидатуру на должность судьи Верховного суда
Казахстан одержал вторую победу на отборочном турнире по керлингу
Социальное государство: от конституционного принципа к конкретным решениям
Мастер мысли, наставник мышления
Дорога в меднорудный край
Токаев проводил Мирзиёева в столичном аэропорту
Касым-Жомарт Токаев заявил о поддержке Таджикистана на выборах в Совбез ООН
В области Абай создадут специальную экономическую зону «Семей»
Токаев наградил Президента Таджикистана новым орденом Qoja Ahmet Yasaui
Контейнеры перенаправляют, тарифы взлетают - депутаты требуют проверить станцию «Достык»
Искусственный интеллект должен сделать статистику быстрее, точнее и ближе к людям
В ВКО прошли встречи депутатов Курултая с населением
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Ильхаму Алиеву
Ерлан Карин принял участие в международном симпозиуме по наследию Аль-Фараби
В Астане прошел концерт группы «Saz&Soul»
В Казахстане построят завод по производству медной фольги за 810 млн долларов
Инфраструктуру экстренной медпомощи расширяют в Астане
В Астане высадили более миллиона зелёных насаждений
Разговор о будущем страны: Послание Главы государства обсудили в Qarmet
Дональд Трамп признал победу демократов на выборах в США
2026 год может стать вторым самым жарким в истории наблюдений
Народная стройка как стратегема Касым-Жомарта Токаева
Бриллианты подешевели на фоне роста запасов
От банковских резервов к инвестициям: на площадке партии «Әділет» обсудили финансирование экономики
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Курс на развитие
Досадная осечка в Хабаровске
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Не просто выслушать, а найти решение
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
С 2027 года социальные выплаты будут назначать с учётом благосостояния семей
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
В Астане 5–7 ноября ограничат движение: в СГО сделали предупреждение
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Наличие квартиры и авто не является основанием для признания семьи высокообеспеченной - Минтруда
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о возобновлении действия Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменений
Четверг со вкусом минтая
Какие пособия сохранятся независимо от доходов семьи в Казахстане
Медицина без бюрократии: как казахстанка занимается цифровизацией системы здравоохранения США
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
В Казахстане за семь лет реализовано более 1 200 инвестиционных проектов

Читайте также

Более 11 тысяч человек заразились Эболой в Конго
На Мальдивах сменился порядок въезда для туристов
Число жертв взрыва на заводе в Турции выросло до 18
В Новой Зеландии - нашествие пчел

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]