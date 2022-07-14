"Манипуляции влияют на стоимость товаров": Токаев поручил навести порядок в торговой системе Казахстана

Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании Правительства, поручил навести порядок в торговой системе страны, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"Крайне важно навести порядок в торговой системе, имеющей один из самых высоких уровней теневой экономики – 40%. Факты спекуляции, манипулирования ценами, создания искусственного дефицита – это далеко не полный перечень нарушений. Все это закладывается в стоимость товаров и оплачивается гражданами", – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Правительству совместно с Генеральной прокуратурой следует выработать меры по усилению ответственности владельцев за содержание рынков, соблюдение честной конкуренции, защиту интересов продавцов от неправомерных действий администрации торговых площадей.

"Я жду от Правительства и акимов конкретных шагов по повышению эффективности имеющихся инструментов, а также внедрению новых подходов к работе", – заключил Глава государства.