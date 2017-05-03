Один из старейших людей планеты умер в возрасте 146 лет

Сапармен Содименджо, более известный как "дедушка Гото", умер на индонезийском острове Явы в возрасте 146 лет. Он считается самым старым человеком Земли, однако официально этот статус за ним закреплен не был, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.
Гото был доставлен в больницу 12 апреля с жалобами на ухудшение здоровья. Однако уже спустя шесть дней потребовал, чтобы его вернули домой. Внук долгожителя рассказал, что с тех пор он съел лишь ложку каши и немного выпил.
Доподлинно нельзя установить возраст Гото, так как он родился до 1900 года. Именно в это время в Индонезии начали учет рождаемости. Однако согласно удостоверению, полученному в 2014 году, Гото родился 31 декабря 1870 года. Отмечается, что всю жизнь он был заядлым курильщиком, а прожить столько лет ему помогла "любовь".
За это время он пережил четырех жен, 10 братьев и сестер, а также всех своих детей. Его внук рассказал, что Содименджо был похоронен в понедельник, 1 мая, на кладбище, место на котором было куплено еще несколько лет назад.
Гото был доставлен в больницу 12 апреля с жалобами на ухудшение здоровья. Однако уже спустя шесть дней потребовал, чтобы его вернули домой. Внук долгожителя рассказал, что с тех пор он съел лишь ложку каши и немного выпил.
Доподлинно нельзя установить возраст Гото, так как он родился до 1900 года. Именно в это время в Индонезии начали учет рождаемости. Однако согласно удостоверению, полученному в 2014 году, Гото родился 31 декабря 1870 года. Отмечается, что всю жизнь он был заядлым курильщиком, а прожить столько лет ему помогла "любовь".
За это время он пережил четырех жен, 10 братьев и сестер, а также всех своих детей. Его внук рассказал, что Содименджо был похоронен в понедельник, 1 мая, на кладбище, место на котором было куплено еще несколько лет назад.