Один из центральных проспектов перекрыли в Нур-Султане

Проспект Мангилик ел частично перекрыли в городе Нур-Султане из-за ремонтных работ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана сообщило о начале среднего ремонта дорожного полотна по проспекту Мангилик ел.

«В связи с этим с 13 по 21 июля текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Достык до улицы Керей-Жанибек хандар.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», – обратились к горожанам в акимате.