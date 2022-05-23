Фото: театр "Астана опера"
Культура
Один из ведущих театров Казахстана объявил о ребрендинге

«Астана опера» активно готовится к десятому сезону. К юбилейной дате руководство столичного театра проводит ребрендинг, в рамках которого обновятся логотип, официальный сайт, а вместе с ним изменится и весь фирменный стиль маркетинговой продукции, в том числе поменяется внешний вид билетов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу театра.

«Театр открыл свои двери для широкой публики в 2013 году, мы считаем, что пришло время изменений и обновлений. За годы работы в «Астана опера» произошло множество значимых событий, и нам хочется продолжать создавать положительный и привлекательный имидж, расширять целевую аудиторию, соответствовать стремительным влияниям времени.

Наш юбилейный сезон начнется в сентябре и к дате его старта, надеемся, сможем удивить публику многочисленными преобразованиями. Кроме того, «Астана опера» уделяет большое внимание развитию новых технологий. На сайте театра был внедрен VR-тур, а благодаря веб-ресурсу City360, перед тем как приобрести билет, у публики теперь есть возможность выбрать место в зрительном зале и посмотреть, какой обзор сцены будет именно в этой точке зала. Мы также разработали и запустили мобильное приложение и версию сайта для слабовидящих людей», – отметил директор «Астана опера» Заслуженный деятель Казахстана Галым Ахмедьяров.  

В театре пояснили, что ребрендинг связан со многими изменениями, но главное все же коснулось логотипа «Астана опера», который должен стать узнаваемым в мировом культурном пространстве. Основная цель была сохранить уникальную символику, отраженную при строительстве «Астана опера», сочетающую в архитектуре лучшие классические традиции мирового зодчества, а также подчеркнутый национальный колорит. Так, в новый логотип, наряду с современным буквенным отображением названия театра, вошло изображение квадриги, которая венчает своды «Астана опера» и представляет собой образ сакской царицы Томирис, управляющей колесницей, что является символом театрального искусства.   

«Астана опера» – центр музыкальной культуры страны, хранитель традиций национальной оперной и балетной школ. Разрабатывая рестайлинг визуальных атрибутов бренда, были сохранены знакомые и привычные всем элементы, ассоциирующиеся у казахстанцев со столичным театром. Модернизация заняла около трех месяцев и прошла успешно. Коллектив театра путем голосования выбрал один вариант логотипа из предложенных шести.    

За девять лет работы менялся и официальный сайт «Астана опера». Облик театрального ресурса во многом зависит от новшеств, разрабатываемых в IT-индустрии. Современные тенденции цифровизации диктуют свои тренды в глобальной сети. В обновленной версии сайта театра появятся функции, посредством которых можно будет совершать покупки эксклюзивной сувенирной продукции, вступить в Клуб друзей театра и получить членскую карту, а также ознакомиться с афишей и прочитать новости.

Кроме того, сайт будет наполнен важной информацией о деятельности артистов, их биографическими справками, гастрольной деятельности и многими другими интересными фактами.    

Соприкосновение с искусством бесценно. Наблюдая за новыми, интересными и смелыми событиями, происходящими в «Астана опера», можно уверенно утверждать, что традицию столичной культуры, которая была заложена еще в 2000-е годы, театр соблюдает неустанно. Наступающий юбилейный сезон обещает быть очень насыщенным и непременно удивит всех театралов.

Популярное

Все
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
Алматинский апорт теперь будет расти в Азербайджане
Дойти до каждого
Какова судьба елей, которые росли в "золотом квадрате" Алматы
По вопросам депутатской деятельности
«Народный артист» возвращается
Не статус разоряет, а налоги
Узнаваемость, доступность и доброжелательность
Победа над коррупцией – критически важное условие для успеха в построении Нового Казахстана
По пути оздоровления экономики
Экологические аспекты развития
Помощь рядом
С передовой – потомкам
Время активной работы
Сказание о Коркыте
В центре внимания – молодежь
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Мошенница набросилась на полицейских с ножом при задержании в Алматы
Фото с утренней прогулки Токаева появилось в Сети
Руководство Нацмузея подозревают в хищении 146 млн бюджетных тенге
Министр сельского хозяйства раскритиковал темпы развития животноводства в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Каждый год в Германии около 50 тыс. человек отправляются в тюрьму просто потому, что не могут выплатить назначенный судом штраф
ОДКБ и Казахстан: о целях организации на ближайшее будущее высказался эксперт
Что сейчас происходит со школьной медициной в Казахстане
Условия льготного автокредитования утвердили в Казахстане
Токаев провел встречу с Путиным после саммита ОДКБ
Непобеждённый боксёр Муса Ямак умер во время боя
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана

Читайте также

Культура
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянут…
Культура
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Президент , Культура
Токаев поздравил работников культуры и искусства с професси…
Президент , Указы и распоряжения , Общество , Культура
Ряду казахстанцев присвоено звание "Қазақстанның еңбек сіңі…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]