Один из ведущих театров Казахстана объявил о ребрендинге

«Астана опера» активно готовится к десятому сезону. К юбилейной дате руководство столичного театра проводит ребрендинг, в рамках которого обновятся логотип, официальный сайт, а вместе с ним изменится и весь фирменный стиль маркетинговой продукции, в том числе поменяется внешний вид билетов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу театра.

«Театр открыл свои двери для широкой публики в 2013 году, мы считаем, что пришло время изменений и обновлений. За годы работы в «Астана опера» произошло множество значимых событий, и нам хочется продолжать создавать положительный и привлекательный имидж, расширять целевую аудиторию, соответствовать стремительным влияниям времени.

Наш юбилейный сезон начнется в сентябре и к дате его старта, надеемся, сможем удивить публику многочисленными преобразованиями. Кроме того, «Астана опера» уделяет большое внимание развитию новых технологий. На сайте театра был внедрен VR-тур, а благодаря веб-ресурсу City360, перед тем как приобрести билет, у публики теперь есть возможность выбрать место в зрительном зале и посмотреть, какой обзор сцены будет именно в этой точке зала. Мы также разработали и запустили мобильное приложение и версию сайта для слабовидящих людей», – отметил директор «Астана опера» Заслуженный деятель Казахстана Галым Ахмедьяров.

В театре пояснили, что ребрендинг связан со многими изменениями, но главное все же коснулось логотипа «Астана опера», который должен стать узнаваемым в мировом культурном пространстве. Основная цель была сохранить уникальную символику, отраженную при строительстве «Астана опера», сочетающую в архитектуре лучшие классические традиции мирового зодчества, а также подчеркнутый национальный колорит. Так, в новый логотип, наряду с современным буквенным отображением названия театра, вошло изображение квадриги, которая венчает своды «Астана опера» и представляет собой образ сакской царицы Томирис, управляющей колесницей, что является символом театрального искусства.

«Астана опера» – центр музыкальной культуры страны, хранитель традиций национальной оперной и балетной школ. Разрабатывая рестайлинг визуальных атрибутов бренда, были сохранены знакомые и привычные всем элементы, ассоциирующиеся у казахстанцев со столичным театром. Модернизация заняла около трех месяцев и прошла успешно. Коллектив театра путем голосования выбрал один вариант логотипа из предложенных шести.

За девять лет работы менялся и официальный сайт «Астана опера». Облик театрального ресурса во многом зависит от новшеств, разрабатываемых в IT-индустрии. Современные тенденции цифровизации диктуют свои тренды в глобальной сети. В обновленной версии сайта театра появятся функции, посредством которых можно будет совершать покупки эксклюзивной сувенирной продукции, вступить в Клуб друзей театра и получить членскую карту, а также ознакомиться с афишей и прочитать новости.

Кроме того, сайт будет наполнен важной информацией о деятельности артистов, их биографическими справками, гастрольной деятельности и многими другими интересными фактами.

Соприкосновение с искусством бесценно. Наблюдая за новыми, интересными и смелыми событиями, происходящими в «Астана опера», можно уверенно утверждать, что традицию столичной культуры, которая была заложена еще в 2000-е годы, театр соблюдает неустанно. Наступающий юбилейный сезон обещает быть очень насыщенным и непременно удивит всех театралов.