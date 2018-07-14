Один поджег себя, другой тушил – два брата в реанимации в Акмолинской области

Акмолинские полицейские возбудили уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства" по факту получения ожогов двумя братьями в Буландынском районе, передает "Казинформ"
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"Сотрудниками ДВД Акмолинской области проводится проверка по факту доставления в больницу двух жителей города Макинска, в возрасте 23 и 16 лет, с термическими ожогами тела. Установлено, что телесные повреждения 23-летний потерпевший получил в результате попытки суицида, а брат - при оказании ему помощи", - рассказали в пресс-службе ДВД Акмолинской области.
Как сообщили в ДВД, возбуждено досудебное производство по ч.1 ст. 105 УК РК (доведение до самоубийства). Ранее сообщалось, что в Акмолинской области два брата попали в реанимацию после того, как один из них поджег себя, а другой пытался его потушить