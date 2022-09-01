Один рабочий погиб и двое пострадали при очистке колодца в Петропавловске

20-летний рабочий погиб на строительном объекте в городе Петропавловске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

31 августа в управление полиции Петропавловска поступило сообщение, что на одном из строительных объектов по улице Жамбыла обнаружены тела трех работников.

Предварительно установлено, что при очистке водопроводных колодцев возле строительного объекта от испарений пострадали трое рабочих в возрасте 28, 20 и 18 лет.

Один из них, 20-летний парень, скончался на месте. Двое других пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения города.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 уголовной статьи «Нарушение правил охраны труда». Назначены экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

Также будет определена вина подрядных организаций по соблюдению требований производственной безопасности при выполнении работ.