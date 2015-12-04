Один – с сошкой, семеро – с ложкой?

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Сергей ГОРОВ
фото с сайта: www.smol.kp.ru
Конечно, мое мнение многим покажется спорным, и все же рискну поделиться своими наблюдениями. Начну с истории. В начале мая 1961 года в СССР был принят Указ о борьбе с тунеядством. На его основе тех, кто не работал четыре месяца, могли привлечь к суду и наказать. Еще ранее, в 1948 году, первый секретарь ЦК Компартии Украины Никита Хрущев распорядился направлять на принудительные работы в село граждан, длительное время не занятых общественно-полезным трудом. Позже, во времена правления Юрия Андропова в СССР, милиция устраивала «облавы» на граждан, посещавших в рабочее время магазины, кинотеатры, парки. С распадом Советского Союза борьба с тунеядством была прекращена, так как возобладало мнение о том, что в рыночной экономике каждый сам «кузнец своего счастья» и должен заботиться о своем благополучии. И что заставлять людей работать – не демократично и является насилием над личностью. Тем более что это противоречит статье 8 части 3 Международного пакта о гражданских и политических правах: «… никто не должен принуждаться к принудительному или обязательному труду…»

Но ныне в Беларуси общественность и государственные структуры, поддержанные Александром Лукашенко, на проблему тунеядствующих граждан посмотрели с иной точки зрения. В ряде выступлений было озвучено, что более 400 тыс. неработающих наносят немалый экономический и социальный урон стране. В конце прошлого года на заседании общественного совета при МВД Беларуси были озвучены такие данные: «Сегодня каждый десятый в Беларуси официально не работает. При этом именно безработные совершают 2/3 всех правонарушений, в том числе и убийства. По кражам цифры и вовсе ужасающие – 85%. При этом неработающие люди не платят никаких налогов, а тем временем предприятия нуждаются в рабочей силе. …Бесплатное образование и медицина, работа милиции и спасателей оплачивается за счет госбюджета, отчисления в который поступают от работающего населения. Кстати, именно безработные зачастую избегают уплаты за коммунальные услуги. Все это наносит колоссальный экономический ущерб. …Многие намеренно не трудоустраиваются официально, чтобы не платить налоги и получать максимальную прибыль».

Исходя из этого, в апреле текущего года в Беларуси был принят Декрет налога на «иждивенцев». Теперь, согласно этому документу, «граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, получившие разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь, в случае их неучастия в финансировании государственных расходов или участия в таком финансировании менее 183 календарных дней в налоговом периоде признаются плательщиками сбора на финансирование государственных расходов (далее – сбор)». То есть «иждивенцы» законодательно облагаются налогом, который они обязаны вносить в казну.

…Так по отношению к тунеядцам действуют в Беларуси. Примеры этой страны относительно неработающих граждан в полной мере касаются и Казахстана, где, к сожалению, немало тех, кого раньше называли тунеяд­цами. И это притом, что в нашем государстве провозглашено Общество Всеобщего Труда и делается все для того, чтобы бесплатно обучить людей профес­сиям (в ряде случаев даже выплачивают пособия) и устроить их на работу с последующим повышением квалификации. Но это не прельщает тех, кто предпочитает жить на что Бог пошлет. Однако манна небесная не падает каждый день, и в реальности такие люди зачастую живут попрошайничеством или добывают средства на существование криминальными способами.

Отдельно стоит сказать о тех, кто просто эксплуатирует своих близких. Разве это нормально, когда здоровые, трудоспособные молодые лоботрясы паразитируют на родительском горбу, мужья блаженствуют за счет работающих жен, а внуки – обирают дедушек и бабушек? При этом они социальные блага требуют сполна, в виде бесплатного медицинского обслуживания, четкой работы полиции, нормальных дорог, благо­устройства и так далее. Не внося ни тиына в виде производимой продукции или налоговых отчислений. Это – не нормальное явление.
К чести нашего государства, оно работает в данном направлении. В частности, по примеру ряда стран, где давно и успешно борются с недобросовестными налогоплательщиками и представителями «теневого» бизнеса, были внесены изменения в пенсионное законодательство РК. За рубежом, если гражданин к установленному пенсионному возрасту не наработал стажа и не заработал себе на трудовую пенсию, для него право на получение социальных пенсионных выплат отодвигается на более поздний период. Проще говоря – он будет работать до тех пор, пока не выработает стаж.

В большинстве европейских стран, в частности в Швеции, считается, что в период трудоспособности каждый человек обязан собственным трудом заработать себе право на получение пенсии по старости. Также пенсионные начисления зависят от наработанного стажа, к которому приплюсовываются все страховые взносы, которые уплачивались в течение трудовой жизни. В результате все получают по справедливости. Те, кто работал и уплачивал налоги со страховыми взносами – рассчитывают на хорошую пенсию по старости. А те, кто не работал, может надеяться лишь на минимальные социальные пенсионные выплаты. Наши же тунеядцы полагают, что государство в итоге будет к ним снисходительным, они уверены, что в конце концов общество даст им пенсию в полном объеме, а также социальные блага.

Здесь, как представляется, неуместны ссылки различных «либералов» на международные конвенции о труде (там речь идет о недопустимости рабства и подневольной работе на кого-либо). Вполне понятно и то, что в наше рыночное время люди, имеющие солидные накопления, могут позволить себе вообще не работать. Но ведь таких обеспеченных граждан немно­го. А вот откровенных тунеядцев без гроша за душой, живущих за чужой счет, хватает. Трудно поверить и в то, что, скажем, за полгода человек не может найти приемлемую работу, пусть и за небольшие деньги.

У меня лично возникает закономерный вопрос: почему в нынешнее, отягченное кризисами время, когда урезаются бюджеты и госпрограммы, кто-то должен жировать за счет других, урывая незаслуженный кусок от общего пирога? И почему государство, то есть все мы, должны нести финансовые потери из-за чьего-то по большому счету бесстыдства? При таком раскладе может получиться так, что один будет с сошкой, то есть работать, а семеро – с ложкой. Только долго ли он сможет тянуть на своем хребте этих семерых, да и за что честному человеку такая участь?

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