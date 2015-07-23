Один селевой поток против 713 поправок "Закона РК о гражданской защите"
Талгат Исенов
Интернет-редакция Kazpravda.kz рассуждает о возникшей сегодня ранним утром во время селевого схода в Алматы ситуации, когда абоненты не получили вовремя предупреждение о природной угрозе своевременно.
"Мы натолкнулись на отказ от рассылки наших текстов. Причиной неприятного инцидента с рассылкой стала либо неинформированность, либо недобросовестность тех операторов, дежуривших в это время. SMS-рассылки ушли несколько позже, когда на местах уже появились руководители этих организаций", – заявил на брифинге и.о. председателя КЧС МВД РК Серик Аубакиров.
Ведомство теперь намерено прорабатывать вопрос о привлечении к ответственности казахстанских сотовых операторов.
В компаниях мобильной связи не стали тянуть с ответом. В Tele2 сказали, что "согласно тому же договору мы обязаны действовать строго по процедуре, которая предложена и утверждена департаментом, где четко описаны шаблоны SMS, которые мы высылаем по экстренному запросу. Дважды мы получили текст для рассылки, который не подходил ни под один шаблон, утвержденный ДЧС. Сразу после получения согласованного текста SMS-оповещения от ДЧС мы начали рассылку".
В этой фирме также заявили, что "во избежание подобных ситуаций АО предлагает доработать пункты соглашения договора между операторами и ДЧС, касающиеся шаблонов SMS-рассылки о чрезвычайных происшествиях".
А теперь вспомним, что Закон РК от 11 апреля 2014 года № 188-V "О гражданской защите" перед принятием прорабатывался на протяжении двух лет.
Так, в январе 2013 года депутаты Мажилиса подвергли критике законопроект, отметив, в частности, пункты о работе противопожарной службы (предполагалось, что пожарники будут тушить возгорания лишь на объектах госсобственности).
"Если я работаю в негосударственном секторе, получается, что государство меня не защищает от пожара и не будет спасать меня, если мой руководитель не заключит договор. Это прямое нарушение Конституции!" – возмущался лидер фракции "Ак Жол" Азат Перуашев.
Спустя три месяца тот же Перуашев высказался еще жестче, назвав законопроект "абсурдной редакцией в интересах МЧС в ущерб интересам самих граждан". Недоумение мажилисмена вызвало предложенное ведомством определение воинских частей гражданской обороны как "Государственные учреждения, являющиеся организационно-самостоятельной единицей других войск и воинских формирований".
В феврале 2014 года многострадальный документ наконец перестал вызывать нарекания и у его самых ярых критиков.
"Законопроект "О гражданской защите" удалось модернизировать к требованиям времени и рыночной экономики. В итоге получился документ, который реально улучшит правовое регулирование гражданской защиты", – говорил тогда Азат Перуашев.
Всего в ходе доработки было внесено и принято 713 (!) поправок, что уже подтверждает кропотливость проделанной работы.
Согласно новому закону на территории РК стала функционировать единая дежурно-диспетчерская служба "112".
И документ – внимание! – обязывал операторов связи предоставлять на безвозмездной основе службе "112" услуги по определению местоположения звонящего абонента и рассылке коротких текстовых сообщений на телефоны сотовой связи населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. Ранее служба "112" должна была запрашивать такую информацию в соответствующих государственных органах, что затягивало время.
Однако, как видим, первый же после принятия нового закона природный катаклизм в самом крупном городе страны обозначил проблему отсутствия четкой согласованности действий со стороны Комитета по чрезвычайным ситуациям и операторов сотовой связи.
Разбираться в том, кто тут больше прав чуть было не погребенный грязевым потоком алматинский абонент не будет. Но ему впору задастся вопросом: "Станет ли мой телефон оповещать, когда время пришло. Или дешевле – не значит честно?"