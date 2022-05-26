Фото: Kazpravda.kz
Происшествия
Один в коме, другую готовят к операции: актауские врачи рассказали о пострадавших в ДТП выпускниках
Гончарова Ирина

Двое из семи выпускников, находившихся в автомибиле, перевернувшемся в районе поселка Сайотес, находятся в тяжелом состоянии. Девочка, 2004 года рождения, госпитализирована в травматологическое отделение. Завтра ей сделают операцию на тазобедренный сустав. Жизнь молодого парня, 2005 года рождения, поддерживает аппарат исскуственной вентиляции легких, передаёт Kazpravda.kz.

По информации пресс-секретаря мангистауской областной больницы Азамата Сарсенбаева, пострадавший выпускник находится в коме 2 степени.

Напомним, вчера, 25 мая, 7 выпускников попали в аварию. Двоих санавиацией доставили в детскую мангистаускую областную больницу в Актау.

По информации пресс-службы ДП Мангистауской области, данный случай - не единственнный за прошедшие сутки, связанный с нарушением правил дорожного движения выпускниками.

Выпускники организовывали кортежи на автомобилях и делились видео в социальных сетях. Вчерашние школьники, не стеснялись выставлять на всеобщее обозрение видеоролики, в которых зафиксированы нарушения правил дорожного движения различного характера.

"Многие кортежи устраивали опасную езду, подростки вылезали из окон авто, тем самым ставили свою жизнь под угрозу. Всего за данное правонарушение составлено 55 административных протоколов. Также выявлено 17 водителей, нарушивших правила эксплуатации транспортных средств, 16 водителей управляли автомобилем без документов, 5 водителей не зарегистрированы в страховом полисе", - рассказала пресс-секретарь ДП Мангистауской области Айгерим Ибатуллаева.

Всего в отношении 89 лиц, совершивших правонарушения, составлено 119 административных протоколов, из них 35 автомобилей закрыты на штрафстоянку.

Популярное

Все
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
В Украине разворачивается один из самых масштабных миграционных кризисов в новейшей истории
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
Смогут ли казахстанские дети продолжать посещать бесплатные кружки и секции?
Известному ученому, тюркологу Мырзатаю Жолдасбекову исполняется 85 лет
Иностранные дипломаты оценили ход подготовки к референдуму в Казахстане
Что мы знаем о Тайбуге-би – легендарном основателе тюркской династии сибирских правителей
Референдум-2022: шаг за шагом к модернизации
Референдум-2022: встречи с международными наблюдателями
Кризис стоимости жизни в Великобритании спровоцировал бум магазинных краж
Германия планирует возобновить работу своих ТЭЦ, если Россия прекратит поставки газа
Хорошее начинание приобретает негативные оттенки: о подушевом финансировании секций и кружков
Почти половина населения Афганистана испытывает острый голод – ООН
Жизнь, наполненная музыкой
Идти вперед, а не назад
Обсудили международный опыт
Игры для разума
Майнишь дешево – плати дороже
Поддержка со стороны молодежи
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Паузу в переговорном процессе между Россией и Украиной эксперты считают опасной
В МВД ответили казахстанцу, "внезапно" обнаружившему в паспорте чип "для слежения"
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Что думают о предстоящих поправках в Конституцию РК представители общественности
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Причину попадания в Казахстан опасных игрушек из Китая назвал глава Минфина
Капоэйра становится все более популярной в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 мая
Волшебная магия садов: интервью с первым Премьер-министром независимого Казахстана Сергеем Терещенко
Венеция ждет у себя "цифровых кочевников" для борьбы со стремительным сокращением населения
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реформировании КНБ
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов

Читайте также

Происшествия , Крупные ДТП
Три человека погибли в ДТП в Атырауской области
Происшествия , Видеогалерея
Уличный "акробат" спровоцировал ДТП в Нур-Султане (видео)
Происшествия , Видеогалерея
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозревае…
Происшествия
Семь выпускников попали в аварию в Мангистау

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]