Один в коме, другую готовят к операции: актауские врачи рассказали о пострадавших в ДТП выпускниках

Двое из семи выпускников, находившихся в автомибиле, перевернувшемся в районе поселка Сайотес, находятся в тяжелом состоянии. Девочка, 2004 года рождения, госпитализирована в травматологическое отделение. Завтра ей сделают операцию на тазобедренный сустав. Жизнь молодого парня, 2005 года рождения, поддерживает аппарат исскуственной вентиляции легких, передаёт Kazpravda.kz.

По информации пресс-секретаря мангистауской областной больницы Азамата Сарсенбаева, пострадавший выпускник находится в коме 2 степени.

Напомним, вчера, 25 мая, 7 выпускников попали в аварию. Двоих санавиацией доставили в детскую мангистаускую областную больницу в Актау.

По информации пресс-службы ДП Мангистауской области, данный случай - не единственнный за прошедшие сутки, связанный с нарушением правил дорожного движения выпускниками.

Выпускники организовывали кортежи на автомобилях и делились видео в социальных сетях. Вчерашние школьники, не стеснялись выставлять на всеобщее обозрение видеоролики, в которых зафиксированы нарушения правил дорожного движения различного характера.

"Многие кортежи устраивали опасную езду, подростки вылезали из окон авто, тем самым ставили свою жизнь под угрозу. Всего за данное правонарушение составлено 55 административных протоколов. Также выявлено 17 водителей, нарушивших правила эксплуатации транспортных средств, 16 водителей управляли автомобилем без документов, 5 водителей не зарегистрированы в страховом полисе", - рассказала пресс-секретарь ДП Мангистауской области Айгерим Ибатуллаева.

Всего в отношении 89 лиц, совершивших правонарушения, составлено 119 административных протоколов, из них 35 автомобилей закрыты на штрафстоянку.