​Один в поле не воин

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Галина Вологодская, Усть-Каменогорск

Заместитель главы Минсельхоза напомнил о задачах, поставленных в Послании Президента страны «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Ведомство намерено легализовать не менее 500 тыс. личных подсобных хозяйств через вовлечение в сельхозкооперацию.

Для мотивации крес­тьян разработан ряд государственных программ,­ в частности, льготного кредитования. К примеру, как отметили эксперты министерства, для создания сельхозкооператива молочного направления достаточно объединения нескольких личных хозяйств вокруг якорного. Такое формирование может рассчитывать на заем под 6% годовых для приобретения маточного поголовья и кормов. Кроме того, на льготных условиях можно закупить оборудование молокоприемного пункта.

– Чем больше поголовье, тем выше сумма займа и субсидий, – рассказал вице-министр. – Если коопе­ратив покупает свыше 21 головы КРС, он может получить 13 миллио­нов тенге при льготном периоде 24 месяца плюс получит пополнение оборотного капитала на 20%. Максимальная сумма на покупку оборудования – 50 миллионов тенге на один кооператив.

Также разъяснены правила для формирований, занятых мясным животноводством. Государство готово предоставить таким сельхозкооперативам кредит до 40 млн тенге под 6% годовых на 4,5 года.

– На самом деле сель­ские­ жители давно скоопе­рированы, только неформально, – отметил опытный специалист управления сельского хозяйства Восточного Казахстана Игорь Миронов. – Большинство вопросов хозяйства решают коллективно. Сейчас можно без лишних трудностей официально оформить объединение и получить помощь в виде государственных программ. Это отличный шанс для развития.

Вице-министр Кайрат Айтуганов отметил, что многие вопросы создания сельхозкооперативов еще находятся в стадии обсуж­дения. Каждый житель республики может обратиться за консультацией по всем каналам – в местный исполнительный орган власти, в колл-центр ведомства или на сайт министерства.

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