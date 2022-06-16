В Кызылординской области загородные летние лагеря примут за сезон в семь потоков восемь тысяч школьников.

– В целом за летние каникулы планируется охватить коллективным отдыхом и активным досугом 165 тысяч школьников региона, – рассказал на семинаре, посвященном детскому отдыху, руководитель отдела областного управления образования Берик Мамбетов. – В области работают девять детских летних лагерей, из них семь государственных и два частных. Предполагается, что за семь потоков летом в них отдохнут более восьми тысяч школьников.

Берик Мамбетов привел примеры: в Аральском районе области Центр дополнительного образования и олимпиад «Камбаш» за одну смену сможет обслужить до 130 детей, а всего за лето – 910, почти столько же школьников примут детский оздоровительно-досуговый центр «Шагала» в Казалинском районе и лагерь отдыха «Жалын» в Сырдарьинском районе.

– В лагере отдыха «Актерек» Жалагашского района области планируется принять 560 школьников, в «Сыр уланы» в Шиелийском районе – 700, а в Областном центре дополнительного образования и олимпиад, он в самом южном районе региона – Жанакорганском, время с пользой проведут свыше двух тысяч детей, – поделился цифрами Берик Мамбетов.

Также семь потоков планируют отработать детский досуговый лагерь «Зерентай» в Кызылорде (по 60 детей в смену), лагерь отдыха «Тау самалы» в Жанакорганском районе (75 ребят) и «Арай Санрайз» (180 учащихся).

Из 295 школ Кызылординской области большинство организовало работу дневных пришкольных лагерей, в которые зачислено 90 тыс. детей.

В летних лагерях отдых предоставлен государством в первую очередь 31 тыс. детей из многодетных, малообеспеченных семей и детям, оставшимся без попечения родителей. Еще пять тысяч школьников получат путевки за счет меценатов и спонсоров.

В помещениях и на территориях лагерей отдыха проведены обработка, обеззараживание от клещей и насекомых. Во всех летних лагерях Кызылординской области осуществлен текущий ремонт. В трех из них пищеблоки оборудованы дополнительными холодильными установками, пять подключили к централизованной системе водоснабжения. Для купания в лагерях Аральского и Сырдарьинского районов предусмотрен природный источник воды, в остальных установлены бассейны. Во всех лагерях свои услуги детям оказывают детский врач, стоматолог и медсестра.