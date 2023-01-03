Один взрослый и ребенок погибли при лобовом столкновении легковушек в Атырауской области

Фото: Аzh.kz

Трагедия произошла 2 января днём на 147-м километре трассы Доссор – Бейнеу, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Аzh.kz.

Лоб в лоб столкнулись автомобили ВАЗ Priora и Toyota Alphard.

Как сообщает департамент полиции Атырауской области, в результате ДТП погибли пассажиры ВАЗ Priora 2021 г. р. и 1985 г. р.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 345 УК РК "Нарушение водителем ПДД, повлекшее смерть двух или более лиц".

Ведётся расследование.