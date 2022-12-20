Одиннадцать квартир обокрал житель Алматинской области

Совокупный ущерб от его "работы" составил более двух миллионов тенге.

Фото: polisia.kz

30-летний житель Алматинской области подозревается в 11-ти квартирных кражах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как стало известно, мужчина орудовал в основном в частном секторе Алатауского района Алматы. Совокупный ущерб от его "работы" составил более двух миллионов тенге.

"Убедившись, что хозяев нет дома, он проникал в частные дома и похищал деньги, электронику, ювелирные изделия – словом, все, что мог найти и легко унести. После очередной кражи он был задержан. Сейчас проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование дополнительных эпизодов преступной деятельности злоумышленника", – рассказал начальник Управления полиции Алатауского района Талгат Беркинбаев.

По всем фактам зарегистрированы уголовные дела и объедены в одно производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 188 УК РК.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в полиции.