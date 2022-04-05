Одиннадцать участников январских беспорядков задержали в Талдыкоргане

Полицейские Алматинской области совместно с сотрудниками КНБ задержали 11 обоснованно подозреваемых в организации и участии в январских массовых беспорядках, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

У задержанных изъято огнестрельное оружие, спецсредства защиты и боеприпасы, похищенные ранее у силовиков.

Все решения о задержании и избрании меры пресечения приняты в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона с обязательным согласованием с прокуратурой и с санкции суда.

Задержание подозреваемых, возраст которых варьируется от 20 до 39 лет, произвели в разных районах области.

Непосредственное участие в январских событиях подтверждается видеофиксацией их действий при захвате здания областного акимата и городской полиции, а также применение силы в отношении сотрудников силовых структур и военнослужащих.

Наряду с другими данными, в основном именно по видеозаписям продолжают устанавливаться лица, участвовавшие в массовых беспорядках.

"В ходе санкционированных обысков у подозреваемых изъято два гладкоствольных охотничьих ружья, множество патронов, полицейские бронежилеты и спецсредства, используемые в правоохранительной и охранной деятельности. Изъятое оружие и имущество числилось ранее похищенным при нападении на здания городской и областной полиции", – сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Также, в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 37-летний житель Сарканского района, который является активным участником ОПГ. При личном обыске у него изъято пистолет Макарова и патроны к нему, сверток вещества зеленого цвета со специфическим запахом, похожим на "гашиш", общим весом 210 гр.

После задержания родственники задержанного пытались ворваться в здание ДП и помешать ходу следствия.

Расследование в отношении задержанных проводится по ст.272 УК РК "Участие в массовых беспорядках". Собранный материал вместе с доказательной базой передан в производство сотрудников Спецпрокуратуры.



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