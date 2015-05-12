Одиннадцатый титул Ярославы Шведовой

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Юрий АЛЕКСАНДРОВ
По ходу соревнований этот необычный для обеих участниц дуэт одержал побе­ды в пяти матчах подряд. Напомним чемпионский путь Шведовой и Деллакуа в Мадриде. В первом раунде в нелегкой борьбе была добыта виктория над Каролин Гарсия (Франция) и Катариной Среботник (Словения) – 7:5, 6:4, во втором – над Лян Чэнь (Китай) и Каталин Мароши (Венгрия) – 6:1, 7:5. В четвертьфинале перед будущими победительницами не устоя­ли Си Сувэй (Китайский Тайпей) и Флавия Пеннета (Италия) – 4:6, 1:6.

По мере продвижения наверх соперницы становились все опытнее, а матчи – напряженнее. Полуфинал против Бетани Маттек-Сэндз (США) и Люси Сафаржовой (Чехия) получился довольно нервным – 7:5, 3:6, 10:7, не обошелся без решающего тай-брейка и финальный поединок против хозяек корта – испанок Гарбинье Мугуруса и Карлы Суарес Наварро – 6:3, 6:7, 10:5.

Начиная с февраля 2009 года, Ярослава Шведова 21 раз выходила в финал парных разрядов на турнирах Женской теннисной ассоциации, а победа в Мадриде стала 11-й в ее спортивной карьере. Самые верхние точки биографии Шведовой – победы в 2010 году в Wimdledon и USA Open.

Четыре раза Ярослава становилась триумфатором турниров WTA с напарницей из США Ваней Кинг, трижды – с испанкой Анабель Мединой Гарригес. Интересно, что Шведова 4 раза играла в финалах с Ваней Кинг и проигрывала, но их дуэт в 2010–2011 годах был одним из самых результативных в WTA.

После окончания соревнований уроженка австралийского города Перта и обладательница четвертого титула WTA Кэйси Деллакуа призналась журналистам, что "предложение Славы сыграть в дуэте выглядело большой неожиданностью, но это была волшебная неделя".

Ну а наша спортсменка на вопрос о том, станет ли теперь пара Шведова – Деллакуа постоянной на турнирах Женской теннисной ассоциации, ответила в том духе, что в ближайшее время они с Кэйси хотят сыграть вместе в Риме на турнире Internationali BNL D’Italia, затем – на Roland Garros в Париже. А там – видно будет...

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