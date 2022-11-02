Байопик «Мукагали» Булата Калымбетова получил главный приз МКФ META Film Fest в Дубае (ОАЭ).

На этом новом международном кинофестивале были продемонстрированы более 70 фильмов из 25 стран Ближнего Востока, Азии и Африки. Из Казахстана в конкурсную программу были отобраны четыре картины: «Мукагали» Булата Калымбетова, «Рассвет Великой степи» Акана Сатаева, «Акын» Дарежана Омирбаева и «Конокрады» Ерлана Нурмухамбетова.

Картина «Мукагали», посвященная 90-летию известного казахского поэта Мукагали Макатаева, рассказывает о последних годах его жизни. Болат Калымбетов называет свое детище тяжелым фильмом. В нем, по его словам, присутствует невидимый персонаж – печаль и одиночество поэта. «Реквием» Моцарта, звучащий на протяжении всей картины, подчеркивает это.

– Я видел Мугакали два раза, – говорит режиссер. – Первый раз просто на улице и второй – в пельменной, недалеко от консерватории, где я учился. Вокруг него собралась толпа молодежи, которой он читал стихи. Этот эпизод обыгран в фильме. И вдруг начинается дождь, поклонники исчезают – поэт остался один… Как и многие большие поэты, Мукагали обладал пророческим даром. Иначе как объяснить то, что свою последнюю книгу стихов «Жизнь-поэма», вышедшую в начале марта 1976 года, он подписывал друзьям датой 27 марта – днем своей смерти?

Кстати, о Моцарте. Созданный в канун очередного юбилея поэта документальный фильм Адиля Медетбаева не случайно носит интригующее название «Моцарт и Мукагали». В начале 70-х годов поэт написал поэму «Реквием. Моцарт жаназасы». Это поэтический ответ на последнее произведение Моцарта, прожившего всего 35 лет, и свой знаменитый «Реквием» он так и не дописал.

В казахстанский прокат байопик «Мукагали» вышел 21 октября 2021 года, когда кинозалы из-за санитарно-эпидемиологических правил, продиктованных пандемией, заполнялись на 50 %. Тем не менее фильм заметили, в соцсетях был большой резонанс – зритель принял картину об одном из самых своих талантливых сынов.

Мировая премьера состоялась в рамках 25-го Таллиннского кинофестиваля «Темные ночи» (PÖFF), где казахстанская картина была удостоена приза экуменического жюри. Специалисты отметили поэтический язык и визуальное богатство фильма. Байопик был представлен и в секции «Мировое кино» 26-го Международного кинофестиваля в Керале (Индия). Также «Мукагали» получил специальный приз жюри на кинофестивале в Казани.