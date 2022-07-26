Экономика
Одиночество в торговой сети
Андрей Кратенко

Почему в торговых сетях Северо-Казахстанской области превалируют импортные продукты, а отечественная продукция представлена в крайне малом объеме? Ответ на этот вопрос искали в региональной палате предпринимателей.

Проблемы производства, а также сбыта местных продуктов питания и конкуренции с продовольственным импортом в розничной торговле обсудили североказахстанские производители. По мнению участников встречи, проблема в том, что местные сыроделы, молочники и мясники в большинстве своем представлены небольшими семейными предприятиями, ориентированными на качество, а не на количество.

Северный Казахстан обладает уникальными природными возможностями для растениеводства и животноводства, здесь выпускаются высококачественные молочные и мясные продукты, которыми регион славится на протяжении многих лет. Однако сегодня это качество оказывается невостребованным.

Большая часть продовольствия продается через торговые сети, а они заинтересованы в больших объемах по минимальной цене. Такие объемы могут легко обеспечить крупные зарубежные производители, а продукция отечественных пищевиков остается вне торговых сетей. Местные производители вынуждены снижать объемы производства, сокращать рабочие места и даже уходить с рынка.

По данным областной палаты предпринимателей, за последние 5–7 лет чис­ло компаний – переработчиков мясной продукции в регионе сократилось вдвое.

– Торговые сети, – считает директор производственного комплекса по переработке мясной продукции Светлана Меденникова, – сегодня реально правят экономикой Казахстана. Они взяли на себя функции и Министерства труда, и Минторга, и Минэкономики, и Минфина. Именно эти сети сегодня решают, кто будет жить и работать на рынке. Наши министерства не могут управлять, потому что у них нет рычагов влияния, они все в руках торговых сетей. Если ваш продукт не берут торговые сети, то ваше производство неизбежно умрет. Рабочие места, налогообложение – это все идет из местного производства. А оно не нужно сетям. Поэтому реальный сектор казахстанской экономики погибает.

За пять последних лет больше половины североказахстанских переработчиков мяса обанкротились, это 7 из 15 производств. Катастрофическое сокращение выпуска собственных продуктов питания – это самая большая угроза продовольственной безопасности страны…

Предприниматели говорили о не­справедливой конкуренции с импортом в плане проверок качества продукции. Местные производства регулярно проверяются органами санэпиднадзора, проверки проходят и по заявлениям граждан, в плановом порядке. Импорт­ные же продукты проверяются либо один раз при их выходе на казахстанский рынок, или раз в три года. А проверять зарубежные производства отечественная СЭС вообще не может – они расположены за пределами Казахстана. Вот и получается, что проверяют и штрафуют только своих, а зарубежные производители находятся в привилегированном положении.

Выступили на встрече и предприниматели, которым все-таки удается продавать свою продукцию через местные торговые сети. К примеру, директор мясоперерабатывающего комплекса «Казмясопродукт» Серик Ильясов с возмущением говорил о том, что торговые сети не отвечают за сохранность продукции производителей в своих магазинах. Все договоры с поставщиками заключаются только в пользу сетей. Предприниматели вынуждены содержать дополнительный штат сотрудников, чтобы обеспечивать сохранность и подобающее хранение своей продукции в сетевых магазинах, работники магазинов в этом не заинтересованы.

Проблемы, которые обсуждались на встрече в Петропавловске, характерны для всей республики. Они поднимались на расширенной встрече в Нур-Султане с участием НПП «Атамекен», ассоциаций производителей продуктов питания и ряда региональных бизнес-ассоциаций.

В Северном Казахстане ситуация усугубляется тем, что этот регион является приграничным. Согласно исследованию аналитиков Energyprom.kz, наибольший рост продовольственных расходов казахстанцев в первом квартале текущего года, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, отмечен именно в Северо-Казахстанской области – плюс 30,1% за год, в то время как в среднем по стране эти расходы выросли на 16,7%.

Это пример тех самых ценовых рисков, связанных с курсовой разницей валют, которым импорт всегда подвержен больше, чем продукция отечественных производителей.

Участники встречи в областной палате предпринимателей сделали вывод о том, что нужны защищающие местного производителя меры государственного регулирования, закрепление в нормативных документах приоритетных условий для местных продуктов в торговых сетях, господдержка, нацеленная на вовлечение торговых сетей в продвижение и популяризацию казахстанских продуктов питания.

Необходима также активная информационная работа с потребителями, разъясняющая плюсы приобретения местных продуктов. Покупая отечественное продовольствие, население поддерживает свою экономику и поступление налогов в местный бюджет.

В настоящее время объемы импорта продовольствия в Казахстан достигают критического уровня с точки зрения продовольственной безопасности.

– По итогам 2021 года закуплено импортного продовольствия на 4,9 миллиарда долларов, – подчеркнул председатель Комитета АПК палаты предпринимателей СКО Евгений Золотарев. – Эту гигантскую сумму мы отрываем от нашего внутреннего производства продуктов питания и отдаем производителям других стран. Сегодня все мы столкнулись со скачком цен на продовольствие, вызванным внешними факторами. Это еще раз подтверждает, насколько важно помнить о своей продовольственной безопасности. Настало время поддерживать и развивать отечественное производство.

Участники встречи призвали представителей госорганов, ответственных за регулирование отрасли, уделить максимум внимания защите отечественных производителей продовольствия и принять меры по увеличению доли казах­станских продуктов на рынке страны, а также проводить просветительскую и информационную работу по развитию потребительского патриотизма, продвигая принцип «Сделано в Казахстане».

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