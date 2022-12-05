ОДКБ надо усилить законодательство по борьбе с терроризмом – глава Мажилиса

Председатель Мажилиса предложил разработать новый модельный закон ОДКБ "О противодействии терроризму", который позволил бы гармонизировать национальные законодательства стран-членов Организации в этой сфере.

Фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

Парламентская делегация Казахстана во главе с председателем Мажилиса Ерланом Кошановым посетила с рабочим визитом Москву для участия в очередном заседании Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Участники совместного заседания Совета и XV пленарного заседания ПА ОДКБ заслушали информацию об итогах председательства Республики Армения в Организации в 2021-2022 годах и приоритетах Республики Беларусь на предстоящее председательство.

В своем выступлении спикер Мажилиса отметил, что в регионе остаются актуальными различные угрозы и конфликты, подрывающие стабильность и безопасность. В этих условиях президент Казахстана не раз подчеркивал важность открытого диалога. И именно здесь, по словам Кошанова, большая ответственность лежит на парламентах стран ОДКБ.

В ходе заседания председатель Мажилиса предложил разработать новый модельный закон ОДКБ "О противодействии терроризму", который позволил бы гармонизировать национальные законодательства стран-членов Организации в этой сфере.

"Терроризм несет серьезные угрозы безопасности и стабильности. Создает предпосылки для роста нелегальной миграции, трансграничной преступности, незаконного оборота оружия и наркотиков. Нам необходимо обеспечивать качественную базу модельного законодательства стран ОДКБ, формирующую четкие правовые механизмы для совместного противодействия этим вызовам", – заявил Ерлан Кошанов.

На заседании был принят ряд модельных правовых актов в рамках реализации текущей Программы деятельности ПА ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства государств-членов Организаци. В том числе, рекомендации по противодействию терроризму на объектах топливно-энергетического комплекса, перекрытию каналов проникновения международного терроризма в страны ОДКБ, совершенствованию методических основ разработки и подготовки к принятию модельных актов ОДКБ.

Одним из пунктов повестки заседания стали итоги участия мониторинговой группы Парламентской Ассамблеи ОДКБ в наблюдении за выборами президента Казахстана, прошедшими 20 ноября. Согласно выводам миссии ПА ОДКБ, выборы прошли в полном соответствии с международными нормами и национальным законодательством.

В состав ПА ОДКБ входят представители парламентов Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана. Действуют три постоянные комиссии: по социально-экономическим и правовым вопросам, по политическим вопросам и международному сотрудничеству, по вопросам обороны и безопасности.