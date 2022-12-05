ОДКБ надо усилить законодательство по борьбе с терроризмом – глава Мажилиса

Политика , Мажилис

Председатель Мажилиса предложил разработать новый модельный закон ОДКБ "О противодействии терроризму", который позволил бы гармонизировать национальные законодательства стран-членов Организации в этой сфере.

Фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

Парламентская делегация Казахстана во главе с председателем Мажилиса Ерланом Кошановым посетила с рабочим визитом Москву для участия в очередном заседании Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Участники совместного заседания Совета и XV пленарного заседания ПА ОДКБ заслушали информацию об итогах председательства Республики Армения в Организации в 2021-2022 годах и приоритетах Республики Беларусь на предстоящее председательство.

В своем выступлении спикер Мажилиса отметил, что в регионе остаются актуальными различные угрозы и конфликты, подрывающие стабильность и безопасность. В этих условиях президент Казахстана не раз подчеркивал важность открытого диалога. И именно здесь, по словам Кошанова, большая ответственность лежит на парламентах стран ОДКБ.

В ходе заседания председатель Мажилиса предложил разработать новый модельный закон ОДКБ "О противодействии терроризму", который позволил бы гармонизировать национальные законодательства стран-членов Организации в этой сфере.

"Терроризм несет серьезные угрозы безопасности и стабильности. Создает предпосылки для роста нелегальной миграции, трансграничной преступности, незаконного оборота оружия и наркотиков. Нам необходимо обеспечивать качественную базу модельного законодательства стран ОДКБ, формирующую четкие правовые механизмы для совместного противодействия этим вызовам", – заявил Ерлан Кошанов.

На заседании был принят ряд модельных правовых актов в рамках реализации текущей Программы деятельности ПА ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства государств-членов Организаци. В том числе, рекомендации по противодействию терроризму на объектах топливно-энергетического комплекса, перекрытию каналов проникновения международного терроризма в страны ОДКБ, совершенствованию методических основ разработки и подготовки к принятию модельных актов ОДКБ.

Одним из пунктов повестки заседания стали итоги участия мониторинговой группы Парламентской Ассамблеи ОДКБ в наблюдении за выборами президента Казахстана, прошедшими 20 ноября. Согласно выводам миссии ПА ОДКБ, выборы прошли в полном соответствии с международными нормами и национальным законодательством.

В состав ПА ОДКБ входят представители парламентов Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана. Действуют три постоянные комиссии: по социально-экономическим и правовым вопросам, по политическим вопросам и международному сотрудничеству, по вопросам обороны и безопасности.

 

Популярное

Все
Два комитета хотят упразднить в МВД
Как врачи Минздрав препарировали
В стране, где солярка стоит дороже молока, дешевого продовольствия быть не может по определению
За два дня в Экибастузе поменяли около 800 радиаторов отопления в размороженных квартирах горожан, но предстоит заменить еще больше
Мнение общественности будет учтено при принятии решения о строительстве в Павлодаре содового завода
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB» со стабильным прогнозом
Хвала халве, или Чем пахнут ремесла?
В Казахстане планируют оцифровать процесс регистрации лекарственных средств, чтобы снизить цены и ускорить появление препаратов на аптечных прилавках
Для проведения голосования и регистрации ОСИ предложено использовать мобильное приложение
Внимание! Поезд задерживается
Мировая легенда легкой атлетики Амин Туяков стал почетным гражданином Атырауской области
Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен
История одного мавзолея
Жители Петропавловска второй раз за месяц остались без воды из-за крупной аварии на сетях городского водопровода
Семейчане, внимательно отслеживающие ситуацию в Экибастузе, искренне сопереживают соседям, поскольку не понаслышке знают, каково это – остаться в жуткий холод без тепла
Взаимосвязанность и сотрудничество
Освободить от долгов, не разоряя
Слушаем... живопись, рисуем... музыку
И казахстанцам, и иностранцам
В Атырау планируется выделить 3,5 млрд тенге для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары
Закон Республики Казахстан
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Второй котёл вышел из строя на ТЭЦ Жезказгана
Проект по разведению сайгаков в полувольных условиях инициирован на равнине Бетпақ Дала
Трагедия января – это результат четко спланированной кампании. Солидарность с этим мнением проявляет и политолог – директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев, согласившийся побеседовать с нами о печально известных событиях начала этого года
Два автомобиля провалились под лед близ Караганды
В Казахстане ежегодно пропадают до тысячи человек. Кого-то благополучно находят, а некоторых разыскивают и по сей день
Ряд назначений провел Касым-Жомарт Токаев
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
В Уральске школу, ожидающую капитального ремонта, оштрафовали за… ветхость
Человек погиб в сорвавшемся лифте в Алматы
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
В рамках программы «Архив-2025» группа ученых Центра рукописей и редких книг посетила библиотеку Устан Кудс Разави в иранском городе Мешхеде
​​​​​​​Как научиться писать книги?
Солидарная ответственность за кредиты грозит обернуться для многих фермеров банкротством
Миллионы вымогал у медработника житель Туркестанской области
Казахстан намерен увеличивать транзитный грузопоток
Мы фактически избежали гражданской войны, потери государственности. Любой здравомыслящий человек сделал выводы из сложившейся ситуации
Визит Касым-Жомарта Токаева в Москву завершился
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
В Алматы задержали организатора наркопритона и порностудии и двух юных соучастниц. Видео
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
В Алматы мошенники втягивают прохожих в преступление
Касым-Жомарт Токаев публично подписал шесть законов
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
Двери были заперты: страшный пожар в ночном клубе в Костроме унес жизни 15 россиян
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Казахстанка лишилась крупной суммы после установки приложения для защиты денег

Читайте также

Президент , Международное сотрудничество , Политика
Токаев и Дендиас обсудили перспективы развития казахско-гре…
Мажилис , Общество , Пенсионные новости
Не связан ни с экономикой, ни с зарплатой – депутаты предла…
Мажилис , Общество
Зарплата военнослужащих и силовиков не должна отличаться – …
Мажилис
В Казахстане создадут Национальную инфраструктуру пространс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]