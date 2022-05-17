ОДКБ нужно переформатировать – политолог

В глобальном формате

Главные цели ОДКБ сегодня стоит рассматривать в плоскости расширения миротворческой миссии.

Выступление Главы государства на юбилейном саммите ОДКБ представляет особую важность в контексте сложившейся геополитической обстановки. Учитывая непростую региональную повестку дня, Организацию договора о коллективной безопасности нужно переформатировать в организацию мира – организацию, преследующую миротворческую миссию, а не декларирующую военную угрозу.

Поэтому инкорпорация ОДКБ в международную среду, о которой говорил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите, представляется очень актуальной. Это позволит обеспечить структуре представительство на высоком уровне.

Мы прекрасно понимаем, что замыкание на проблемах региональной безопасности не поможет развитию данного института международного сотрудничества, необходимо подключать другие векторы. У нас уже есть пример использования мирного потенциала ОДКБ, когда во время январских событий в Казахстане эти силы были направлены на охрану объектов инфраструктуры.

Организация договора коллективной безопасности должна расширять свое влияние, и когда Глава государства говорит о необходимости международного представления, в том числе участия в миротворческих миссиях ООН, он имеет ввиду правосубъектность организации, а значит, ее открытость и способность привлекать новых членов, потому что одна из главных задач, на мой взгляд, это расширение диалога не только на региональном уровне, но и на всем евразийском пространстве и в глобальном формате.

Для решения актуальных задач нам необходимо более широкое партнерство. Это позволит наиболее эффективно отвечать на вызовы безопасности.

В первую очередь речь идет о региональной угрозе со стороны Афганистана. Президент Касым-Жомарт Токаев четко обозначил эту проблему, выражающуюся в экспорте нестабильности, в том числе угрозы религиозного экстре­мизма. Поэтому в нынешней ситуации предельно важно поддерживать тех, кто находится в прямом соприкосновении с Талибаном, речь идет о Таджикистане в первую очередь.

И здесь важно не допустить дестабилизации обстановки в этой стране, не допустить, чтобы враж­дебные силы, причем не столько инфраструктурно, сколько идеологически, проникли сквозь государственные границы и развернули свою пагубную деятельность.