Политика
ОДКБ нужно переформатировать – политолог
Никита Шаталов, политолог

В глобальном формате

Главные цели ОДКБ сегодня стоит рассматривать в плоскости расширения миротворческой миссии.

Выступление Главы государства на юбилейном саммите ОДКБ представляет особую важность в контексте сложившейся геополитической обстановки. Учитывая непростую региональную повестку дня, Организацию договора о коллективной безопасности нужно переформатировать в организацию мира – организацию, преследующую миротворческую миссию, а не декларирующую военную угрозу.

Поэтому инкорпорация ОДКБ в международную среду, о которой говорил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите, представляется очень актуальной. Это позволит обеспечить структуре представительство на высоком уровне.

Мы прекрасно понимаем, что замыкание на проблемах региональной безопасности не поможет развитию данного института международного сотрудничества, необходимо подключать другие векторы. У нас уже есть пример использования мирного потенциала ОДКБ, когда во время январских событий в Казахстане эти силы были направлены на охрану объектов инфраструктуры.

Организация договора коллективной безопасности должна расширять свое влияние, и когда Глава государства говорит о необходимости международного представления, в том числе участия в миротворческих миссиях ООН, он имеет ввиду правосубъектность организации, а значит, ее открытость и способность привлекать новых членов, потому что одна из главных задач, на мой взгляд, это расширение диалога не только на региональном уровне, но и на всем евразийском пространстве и в глобальном формате.

Для решения актуальных задач нам необходимо более широкое партнерство. Это позволит наиболее эффективно отвечать на вызовы безопасности.

В первую очередь речь идет о региональной угрозе со стороны Афганистана. Президент Касым-Жомарт Токаев четко обозначил эту проблему, выражающуюся в экспорте нестабильности, в том числе угрозы религиозного экстре­мизма. Поэтому в нынешней ситуации предельно важно поддерживать тех, кто находится в прямом соприкосновении с Талибаном, речь идет о Таджикистане в первую очередь.

И здесь важно не допустить дестабилизации обстановки в этой стране, не допустить, чтобы враж­дебные силы, причем не столько инфраструктурно, сколько идеологически, проникли сквозь государственные границы и развернули свою пагубную деятельность.

Популярное

Все
ОДКБ и Казахстан: о целях организации на ближайшее будущее высказался эксперт
Как повлияет на экономику Казахстана открытие производства поливинилхлорида
Какие причины имеет нынешняя конституционная реформа в Казахстане
Лебеди села Акмол
Как рост цен загоняет строительную отрасль Казахстана в тупик
Казахстанцы все чаще жалуются на стихийные свалки близ городов
Крепить позиции на рынке
Дорога певца – вместе с народом
А ты записался в очередь?
Три аспекта реабилитации
Обзор главных событий европейского футбола
Ответ на главный вопрос
Необычные результаты очередного тура первенства Казахстана по футболу
На партийном контроле
И сказать-то нечего
В копилке – три «золота»
Стать полноправной частью общества
Каждый может стать творцом
«Охота» на ферулу
Некогда стареть
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
По 650 тыс. тенге будут платить казахстанским учителям за работу в регионах
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
Токаеву презентовали инвестиционные проекты турецких бизнесменов в Казахстане
В АФМ прокомментировали избиение сотрудника в Шымкенте
Повисшего на балконе 8-го этажа ребенка спас сосед в Нур-Султане
Мальчика сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 мая
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Одиннадцать жилых домов сгорели в Костанае 9 мая
Акчулаков: Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС
Айман Умарова высказалась о новых поправках в Конституцию РК
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Закон Республики Казахстан
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне

Читайте также

Политика
Казахстан и Финляндия отметили 30-летие со дня установления…
Политика
ОДКБ и Казахстан: о целях организации на ближайшее будущее …
Политика
Казахстанцы хотят, чтобы их права уважали и соблюдали – экс…
Политика
Новая модель государственности начнет формироваться в Казах…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]