ОДКБ проверяет ситуацию на кыргызско-узбекской границе
В ОДКБ принято решение продолжить консультации по обстановке на неурегулированном участке кыргызско-узбекской границы в районе Джалал-Абада, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Организации.
По информации пресс-службы Организации, для изучения обстановки на месте и проведения консультаций с кыргызской стороной командирован заместитель генерального секретаря ОДКБ Ара Бадалян.
О результатах проделанной работы Секретариат ОДКБ сообщит дополнительно.
"Одновременно ситуация обсуждается в ходе телефонных контактов между членами Совета министров иностранных дел ОДКБ с участием генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Николая Бордюжи", – указывается в сообщении.
Заседание Постоянного совета ОДКБ прошло в минувший вторник по инициативе Кыргызстана, на котором официальный Бишкек планировал сделать заявление о несоблюдении Узбекистаном международного права.
Напомним, 18 марта узбекская сторона выставила своих военнослужащих и бронетехнику на несогласованном участке границы с Кыргызстаном в районе местности Чаласарт Аксыйского района Джалал-Абадской области.
Через два дня кыргызская сторона направила ноту протеста соседям с требованием отвести военных и технику. В тот же день Кыргызстан также усилил охрану данного участка границы за счет военнослужащих и военной техники.
Позже, 22 марта, стороны пришли к соглашению о сокращении числа военных и спецтехники до восьми военнослужащих от каждой страны.