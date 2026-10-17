ОДКБ, СНГ и ШОС обсудили совместные меры против угроз безопасности

Казахстан выступил за совместные меры по предупреждению природных бедствий и снижению водных рисков

Фото: МИД РК

На конференции в Москве посол Казахстана Даурен Абаев обозначил основные угрозы для Центральной Азии и предложил расширить обмен информацией между международными организациями.

Посол Казахстана в России Даурен Абаев выступил на конференции ОДКБ, СНГ и ШОС по вопросам безопасности в Центральной Азии и Афганистане, состоявшейся в Москве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство иностранных дел РК.

В мероприятии приняли участие руководители международных организаций, представители государственных органов, дипломаты и эксперты. Среди них генеральные секретари ОДКБ и СНГ Таалатбек Масадыков и Сергей Лебедев, заместитель генерального секретаря ШОС Ахмад Саидмуродзода и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В своем выступлении Даурен Абаев назвал основные угрозы региональной безопасности. В их числе международный терроризм, экстремизм, трансграничная преступность, кибератаки, информационные угрозы, а также климатические и техногенные риски.

Для более эффективного противодействия этим вызовам Казахстан предложил наладить регулярный обмен оценками угроз, усилить взаимодействие в борьбе с цифровым мошенничеством, укрепить пограничную безопасность и сотрудничество в предупреждении чрезвычайных ситуаций.

Эффективный ответ на современные вызовы возможен только через укрепление сотрудничества. Казахстан предлагает сосредоточиться на обмене информацией, противодействии угрозам в цифровой среде, обеспечении пограничной безопасности и совместной готовности к кризисам.

Отдельное внимание участники конференции уделили ситуации в Афганистане. Даурен Абаев подчеркнул, что стабильность этой страны напрямую связана с безопасностью Центральной Азии.

«Казахстан заинтересован в мирном, едином и стабильном Афганистане, который поддерживает добрые отношения с соседями и активно участвует в региональном экономическом диалоге. Как неоднократно подчеркивал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, стабильный Афганистан является ключевым фактором региональной безопасности. Казахстан последовательно реализует стратегию прагматичного сотрудничества, нацеленного на превращение Афганистана из реципиента помощи в производителя и транзитный узел», подчеркнул Даурен Абаев.

По словам дипломата, устойчивость Евразии во многом зависит от готовности государств совместно противостоять угрозам и укреплять региональную безопасность.

#ШОС #СНГ #ОДКБ

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