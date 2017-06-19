​ОДКБ: вопросы безопасности

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Фарида Ахметова

Ситуация в сфере информационной безопасности на пространстве ОДКБ, совершенствование механизмов взаимодействия Коллективных сил оперативного реагирования организации и другие актуальные вопросы были рассмотрены в Минске. Здесь прошло заседание Комитета секретарей советов ­безопасности ОДКБ, в котором принял участие помощник Президента РК – секретарь Совета безопасности Владимир Жумаканов.

На полях заседания КССБ ОДКБ также состоялся ряд встреч Владимира Жумаканова с коллегами из государств – членов ОДКБ. Рассмотре­ны вопросы противодействия современным вызовам и угро­зам коллективной безопас­ности и дальнейшего развития контактов по линии компетентных госорганов. В рамках двусторонних консультаций между аппаратами советов безопасности Владимир Жумаканов провел переговоры с государственным секретарем Совбеза Беларуси Станиславом Засем. Был обсужден широкий спектр направлений двустороннего взаимодействия в военной, военно-технической и правоохранительной сферах. ­Достигнута договоренность о проведении следующих консультаций двух стран по вопросам безопас­ности в 2018 году в Казахстане.

Главы делегаций были приняты Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. 

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