Одна бумага вместо двух

– В рамках этого соглашения мы хотим закрепить упрощенный порядок перемещения охотничьего оружия по территории Таможенного союза, – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. – Так, охотникам больше не придется получать разрешительный документ на вывоз оружия для использования в охоте, достаточно разрешения от органов той страны, где будет проходить охота. Фактически охотникам теперь надо получать одну бумагу вместо двух. Разумеется, сохраняется необходимый контроль оборота оружия для обеспечения безопасности.

Срок выдачи разрешений на ввоз гражданского оружия для использования при участии в охоте не должен превышать 15 календарных дней. Этот же документ является разрешением на внутренний транзит охотничьего оружия. Однако все же будет необходимо заблаговременно получить приглашение принять участие в охоте или заключить договор с охотхозяйством.

– Также проект соглашения предусматривает, что после подписания страны Таможенного союза введут единый документ на перемещение оружия, «единый евразийский охотничий билет», с которым граждане смогут ездить на охоту по территории ТС на единых основаниях без дополнительных разрешений, – отметил А. Слепнев. – Об этом давно просили охотники, будет как в Европе.

Сергей ОСАНОВ