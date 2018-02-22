​Одна дистанция на всех

Стали известны имена пятерых казахстанских участников чемпионата мира по легкой атлетике в помещении. Эти соревнования пройдут в английском городе Бирмингеме 1–4 марта.

По сведениям kazatletics.kz, в Туманном Альбионе за Казахстан выступят только мастера бега на 400 м. В личных состязаниях будут участвовать Михаил Литвин (Северо-Казахстанская область), Элина Михина (Восточно-Казахстанская область) и Светлана Голендова (Жамбылская область). В женской эстафете 4 х 400 м вместе с Михиной и Голендовой побегут карагандинки Аделина Ахметова и Любовь Ушакова. Больше, увы, никто из наших атлетов не выполнил очень высоких квалификационных нормативов.

А как же Ольга Рыпакова? Олимпийская чемпионка в тройном прыжке с квалификационными требованиями легко и давно справилась, но, как утверждает сайт Казахстанской федерации легкой атлетики, спорт­сменка из Усть-Каменогор­ска решила этот зимний сезон пропустить, сосредоточив внимание на подготовке к главным летним стартам – серии «Бриллиантовой лиги» и Азиатским играм в Джакарте (Индонезия).