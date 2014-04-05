Я родилась в Украине и по воле судьбы выросла здесь, на святой казахской земле. Всю жизнь бок о бок живу с доб­рыми, радушными, щедрыми соседями-казахами, которые всегда готовы прийти на помощь. У меня много друзей самых разных национальностей. А в областном Доме дружбы мы как одна дружная семья.

В нашем объединении, творческой его группе, состоят не только украинцы. Оно тоже многонациональное. В праздники, на фестивалях представители 19 этнокультурных объединений Дома дружбы организуют самые разнообразные мероприятия. Нас объединяют общие корни, история, язык.

Сталина БАЛЮРА,

член украинского этнокультурного объединения «Оксана», Актобе