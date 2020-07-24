Одна из алматинских рек покрылась "мыльной пеной", передает Kazpravda.kz.
Соответствующее видео размещено в одном из Instagram-пабликов.
"Что творит у нас народ, посмотрите. Пена, такой запах порошка идет", – говорит очевидец происшествия.
Некоторые комментаторы предположили, что видео было снято не в Алматы, но по информации СМИ, на месте событий (река Каргалы в Наурызбайском районе) уже побывали экологи. Зафиксировать факт происшествия, а также определить источник мыльного потока они не смогли, но уже начали проводить необходимые проверочные мероприятия.