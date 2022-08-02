Общество
Одна из самых многодетных семей живет в Петропавловске
Аскер Шыгысов

Пусть всегда будем мы!

Самая многодетная семья живет в Петропавловске. Недавно в большой и дружной семье Култышевых родился 18-й ребенок.

Как и год назад, очередные роды состоялись в июле. Родилась девочка весом 4,1 кг. Она стала восемнадцатым по счету ребенком в благополучной семье Култышевых. Теперь в ней восемь девочек и десять мальчиков.

Старшая дочь Инна недавно тоже стала мамой, сделав своих многодетных родителей Татьяну и Павла бабушкой и дедушкой.

Познакомились родители в церк­ви. Когда женились, они даже не обсуждали, сколько будет детей.

– Сколько Бог даст, – говорила Татьяна Култышева, в 20 лет родившая первенца.

Рожала с той поры почти каждый год, старшей Инне сегодня 21 год, а первому сыну Владимиру – 18.

Глава семейства Павел Култышев – индивидуальный предприниматель, мастер на все руки. Отличный сварщик, он делает на заказ ворота, заборы, беседки, ремонтирует автомобили, занимается грузоперевозками, пашет землю и косит траву. На вопрос, кого больше любит, мальчиков или девочек, Павел говорит, что одинаково радуется всем детям, а они отвечают взаимностью. Он и сам из многодетной семьи (шесть братьев и две сестры).

Семья Култышевых дружная, друг другу помогают. У всех свои увлечения. Многие играют на разных музыкальных инструментах, но все одинаково воспитанные и добрые.

Между тем в Казахстане второй год подряд обновляются рекорды по количеству новорожденных. В 2020 году в стране родились 426,8 тыс. малышей, в 2021-м – 446,5 тыс., плюс 4,6%. А это значит, что беби-бум продолжается.

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