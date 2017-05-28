Одна из звезд-гигантов загадочно исчезла из Вселенной

В мире
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Массивная и очень большая звезда N6946-BH1, за которой американские астрономы наблюдали в течение нескольких лет, внезапно исчезла, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на korrespondent.net.

Исследователи, согласно поступающей информации, не знают точных причин, по которым небесное тело пропало из поля зрения.

"Наиболее вероятной гипотезой, объясняющей случившееся, является гравитационный коллапс – превращение N6946-BH1 в черную дыру", – прокомментировали в NASA.

Ученые не предполагали такого варианта развития событий, они были уверены, что звезда взорвется как сверхновая.

N6946-BH1 располагалась на расстоянии 22 миллионов световых лет от Земли в спиральной галактике NGC 6946.

Звезда представляла собой массивный красный сверхгигант, превосходящий по массе Солнце приблизительно в 25 раз. Астрономы следили за ней несколько лет с помощью наземного телескопа LBT (Large Binocular Telescope) и двух орбитальных – Hubble и Spitzer. В период с марта по май 2009 года светимость звезды превысила несколько миллионов светимости Солнца.

Представителями красных сверхгигантов являются также звезды Антарес и Бетельгейзе.

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