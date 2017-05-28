Одна из звезд-гигантов загадочно исчезла из Вселенной

Массивная и очень большая звезда N6946-BH1, за которой американские астрономы наблюдали в течение нескольких лет, внезапно исчезла, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на korrespondent.net
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Исследователи, согласно поступающей информации, не знают точных причин, по которым небесное тело пропало из поля зрения.
"Наиболее вероятной гипотезой, объясняющей случившееся, является гравитационный коллапс – превращение N6946-BH1 в черную дыру", – прокомментировали в NASA.
Ученые не предполагали такого варианта развития событий, они были уверены, что звезда взорвется как сверхновая.
N6946-BH1 располагалась на расстоянии 22 миллионов световых лет от Земли в спиральной галактике NGC 6946.
Звезда представляла собой массивный красный сверхгигант, превосходящий по массе Солнце приблизительно в 25 раз. Астрономы следили за ней несколько лет с помощью наземного телескопа LBT (Large Binocular Telescope) и двух орбитальных – Hubble и Spitzer. В период с марта по май 2009 года светимость звезды превысила несколько миллионов светимости Солнца.
Представителями красных сверхгигантов являются также звезды Антарес и Бетельгейзе.