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​Одна рука сажает, другая – рубит
Любовь Доброта, Шымкент

Почти 2 млн саженцев будет бесплатно распределено в нынешнем году среди граждан и организаций в Южном Казахстане в рамках программы «Шатқал». Это в 4 раза больше, чем в

2017-м, когда на озеленение местных населенных пунктов областным управлением природных ресурсов и регулирования природопользования акиматами городов и районов было роздано 480 тыс. деревьев.

Фактически каждый желающий может посадить свое именное дерево, не ломая голову над тем, где взять посадочный материал. С ним проблем нет: на 170 га питомника подрастают 16,3 млн саженцев. Для увеличения видового разнообразия в государственном учреждении «Бадам» заложены 2 теплицы.

Массовая высадка позволит расширить территорию зеленого пояса Шымкента еще на нес­колько тысяч гектаров. К слову, посадки вокруг города начались 9 лет назад, и сейчас количество деревьев превысило 4 млн 200 тыс. Для полива пробурено 8 скважин. В текущем году к ним добавятся еще 10, что позволит полностью решить проблему поливной воды.

Предполагается, что к 2021 году областной центр будет опоясан зеленой зоной, где, кстати, уже поселились зайцы, фазаны и прочая живность. Расширение «зеленых легких» города не только позитивно скажется на микроклимате, заметно очистит воздух, но и доставит удовольствие любителям полакомиться дарами природы: нынче плодовые деревья дадут первый урожай. Кроме яблонь, которые высажены на территории 20 га, здесь надеются получить неплохой урожай урюка, груш и орехов.

А еще увеличение зеленого поя­са вокруг Шымкента повысит показатель лесистости в регионе. Сейчас в целом по области земли лесного фонда сос­тавляют 3 132,0 тыс. га, в том числе площадь лесов достигла 1 589 тыс.

В прошлом году работы по естественному расширению лесов проведены на площади в нес­колько тысяч гектаров. Саженцы посажены в горных и тугайных массивах на площади 390 га, в песчаных – на 3 тыс. га. Чтобы остановить наступление пустыни, засеяны семена саксау­ла на 10 577 га.

Помимо этого, в 7 ущельях высажено более 55 тыс. саженцев, ведутся работы по благоустройству в них новых зон отдыха. Уже в нынешнем году в 2 ущельях полностью завершатся работы по формированию зеленой зоны, прокладке дорожек, установке скамеек и освещению территории.

Все это важно и нужно. Однако нельзя не сказать и о том, что последние полтора десятилетия повсеместно продолжается и диа­метрально противоположный процесс – варварское уничтожение зеленых насаждений. И об этом нельзя молчать. Особенно когда вместо зеленой лесополосы видишь полосу 2-мет­ровых пней...

Поездка в минувшие выходные в Бургулюк повергла в шок. Сразу за Ленгером предстала картина такой вот беспощадной древесной обрезки. Крону, в общем-то еще молодых деревьев, буквально обнулили. И так на протяжении нескольких километров. Кто и зачем это сделал?

При виде такой картины начинаешь понимать, что мало только сажать деревья. Еще бы кто контролировал вырубку зеленых насаждений, строго наказывая доморощенных дровосеков, чтобы неповадно было тем, кто уже точит топор, чтобы отправиться на бесплатную заготовку дров. 

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