​Одна страна – одна судьба: новая книга «Казправды»

В ходе презентации заместитель руководителя Администрации Президента РК Баглан Майлыбаев поздравил редакцию «Казах­станской правды» с выходом сборника, отметив, что это результат большой работы, которую делает коллектив газеты.

В свою очередь заместитель председателя правления АО «РГ «Казахстанская правда» – главный редактор Татьяна Костина рассказала о презентуемом издании. Это уже вторая книга, посвященная Ассамб­лее народа Казахстана. В ней дан анализ последних 5 лет работы АНК. Первый же сборник «Казахстан: территория мира и согласия» охватила деятельность ассамблеи за первые 15 лет.

Новая книга содержит 7 глав. В первой в формате инфографики представлена схема основных вех жизнедеятельности ассамблеи за все 20 лет. Вторая – рассказывает о сессиях АНК, концептуальных идеях Главы государства ­Нурсултана ­Назарбаева, касающихся политики межнациональных отношений и миро­устройства в целом.

В последующих главах в телеграфном ключе представлены все события, факты, комментарии, обращения и праздничный календарь, рассказывается о пов­седневной деятельности АНК. Звучат признания в любви к казахскому языку: каким открытием и откровением он стал для представителей самых разных национальностей.

Заключает книгу 7-я глава «Одна цель и общая мечта», в которой отражены основные события, проведенные в Год Ассамблеи народа Казахстана, включая акцию «Менің Қазақстаным» и эстафету «АНК – 20 доб­рых дел».

– Сегодня на страницах «КП» мы широко рассказываем о реализации четвертой институциональной реформы «Идентичность и единство» Плана нации «100 конкретных шагов «Современное государство для всех». На тематической полосе Нация единого будущего идет обсуж­дение научных исследований в сфере общественного согласия и национального единства, ход научно-экспертного сопровождения Года АНК. Особое внимание уделяется публикациям лидеров общественного мнения, ученым и культурологам. И мы надеемся, что это станет главной темой третьего тома, – сказала Татьяна Костина.

Хотелось бы отметить, что медиафорум и презентация книги по счастливой случайности совпали с 50-летним юбилеем заместителя главного редактора, старожилом «Казправды» Сергея Нестеренко, который выступил главным редактором изданной книги. Высокие гости поздравили юбиляра и вручили ему ценный подарок.