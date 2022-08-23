Одна запись в трудовой книжке

Вчера в Алматы на здании научной библиотеки КазНацЖенПУ установлена мемориальная доска, посвященная Айтиевой Раушан Бахытовне (1936–2021).

Раушан Бахытовна более 45 лет проработала в библиотеке Казахского национального женского педагогического университета, где с 1967 года заняла должность директора. Ее трудовая деятельность отмечена наградами Министерства образования КазССР, Президиума Казахского республиканского комитета профсоюзов и др. Раушан Айтиева награждена почетным знаком «Отличник народного просвещения Казахской ССР», медалью им. А. Байтурсынова, а в 2012 году Указом Президента РК Айтиевой Р. Б. присвоено высокое государственное звание «Заслуженный деятель Республики Казахстан».

Один из залов библиотеки назван именем Рау­шан Айтиевой. В этой аудитории будут заниматься магистранты ЖенПУ, а студенты и гости вуза смогут ознакомиться с биографией Раушан Бахытовны. Ее жизненный путь может служить примером верности выбранной профессии и трудовому коллективу: в ее трудовой книжке только одна запись о месте работы.