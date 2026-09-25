Однажды 80 лет спустя…

Главной причиной для переезда стал официальный запрет на проживание в Москве и других крупных городах СССР для бывших заключенных. Перебравшись сюда, она выступила с инициативой создать первый в Казахстане театр для детей и юношества. 6 сентября 1944 года вышло постановление Совнаркома ЦК КП(б) Казахстана «Об организации в городе Алма-Ате театра юных зрителей».

Официальное открытие казахской труппы состоялось 4 июля 1946 года. Первой постановкой на казахском языке стал спектакль «Алтын кiлт», поставленный Натальей Сац по сказке Алексея Толстого «Золотой ключик».

В последующие годы произошел ряд важных событий в жизни театра. В 1985 году казахская и русская труппы стали самостоятельными. В 1992 году Казахскому ТЮЗу присвоили имя Габита Мусрепова, а в ­1996-м театр получил академический статус.

Здесь работали такие легендарные актеры, как Касым Жакибаев, Камаси Умурзаков и Тамара Косубаева, участвовавшие в самой первой постановке казахской труппы театра. Амина Умурзакова, пришедшая сюда вслед за мужем, начинала с блистательно сыгранной роли Джулии в «Двух веронцах» по Шекспиру. Позже сюда пришла Раиса Мухамедьярова. Одна из самых ее значительных работ – зрелая Улпан в одноименном спектакле, поставленном в 1996 году по роману ее супруга Габита Мусрепова «Улпан ее имя». В юбилейный год этот спектакль вновь вернулся на сцену театра. Актриса Меруерт Тусупбаева, исполнившая 30 лет назад роль молодой Улпан, теперь пришла на место ушедшей в 2019 году из жизни Раисы Мухамедьяровой.

Центральным событием юбилея, который театр официально отметил 18 сентября, стал спектакль-концерт «80-ші аялдама» – «80-я остановка». Его провели в парке отдыха на Кок-Тобе как художественное путешествие по восьми десятилетиям истории коллектива. В программу вошли сценические эпизоды, музыка, воспоминания и образы, связанные с разными поколения­ми актеров и режиссеров. Театр в тот день словно оглянулся на пройденный путь, вспомнил мас­теров прошлого, но продолжил движение к новой аудитории и новым художественным формам.

Сцена из спектакля «Ақбілек», поставленная по одноименному роману Ж. Аймауытова

Сегодняшний репертуарный план театра отличается большим разнообразием. Акцент, по словам художественного руководителя Дины Жумабаевой, делается на современной драматургии, но есть и переосмысленная на злобу сегодняшнего дня классика – мировая и национальная. В сентябре, к примеру, состоялась громкая премьера спектакля «Ақбілек» по культовому одноименному роману Жусипбека Аймауытова, поставленного башкирским режиссером Айратом Абушахмановым. На подходе «Ромео и Джульетта» по Шекспиру, новая постановка «Улпан» по Габиту Мус­репову и еще одна сценичес­кая версия знаменитого романа «И дольше века длится день» Чингиза Айтматова. Произведения кыргызского классика, кстати, занимают особое, культовое место в репертуаре Казахского ТЮЗа. Много лет здесь идет пронзительная лирическая драма о любви «Қызыл орамалды шынарым» («Тополек мой в красной косынке»), где по-прежнему блистает в главной роли Аида Жантлеуова. К слову, она впоследствии сыграла Луизу в «Коварство и любовь» Шиллера, поставленной на сцене Казахского ТЮЗа одним из самых эпатажных театральных режиссеров современности Романом Виктюком.

Есть также идущие на малой сцене театра экспериментальные спектакли. Один из – работа Галины Пьяновой «Перзентхана» по пьесе «Грехопадение свинки Пеппы» современного казах­станского драматурга Нурайны Сатпаевой. Суть ее эксперимента заключается в языковом портрете современного Казахстана – герои­ни говорят на казахском, русском и шала-казахском языках.

– Интересный у нас и детский репертуар, – говорит художест­венный руководитель театра Дина Жумабаева. – В планах до конца года выйти к зрителю с музыкальной сказкой-мюзиклом «Алдар Косе» по пьесе Шахимардана Кусаинова. До этого, в преддверии 80-летия театра, у нас состоялась премьера спектак­ля «Карлсонның оралуы» («Возвращение Карлсона»). Первыми его посмотрели детсадовцы, вторыми – школьники. Это наша фокус-группа, потому что дети – самые искренние зрители. Их не обманешь – если им скучно или не нравится происходящее на сцене, они сразу покажут это своим поведением. Ну и особая наша гордость – показанный в юбилейные дни знаменитый спектакль «Бернарда Альбаның үйі» («Дом Бернарды Альбы»), который примет участие в прес­тижном XX Международном театральном фестивале Butrint Nights («Волшебные ночи в Бут­ринте») в Албании.

Директор театра Талгат Есеналиев, рассказывая об истории театра, сообщил, что сегодня здесь работают пять поколений актеров – от 18 до 75 лет и даже старше. Народная артистка Казахстана Лидия Каденова служит ТЮЗу 53 года. В этом году ей было предоставлено почетное право открыть 81-й сезон.

– Когда я пришла сюда студенткой последнего курса актерского факультета Института искусств имени Курмангазы, здесь шел 29-й театральный сезон, – рассказывает она. – Первыми моими партнерами были сплошь народные артисты – Байдильда Калтаев, Амина Умурзакова, Салима Саттарова, Тамара Косубаева, Макиль Куланбаев... В январе 1974 года на сцене ТЮЗа имени Габита Мусрепова состоялся наш с Досханом Жолжаксыновым дебютный спектакль «Қаладан келген қылжақбас» («Лоботряс из города»). Я играла юную Жамал, чабанскую дочку, а он – городского повесу. Потом меня не раз приглашали в главный театр страны – имени Ауэзова. И там, и в русском ТЮЗе имени Натальи Сац я иногда играла как приглашенная актриса в отдельных спектаклях. Но у казахов есть пословица «Келіннің бетін кім ашса, сол ыстық» – образно говоря, кто первым поможет и поддержит, тот и дороже всех, поэтому я так и не смогла уйти насовсем из театра, где начинала как профессиональная актриса. Через несколько лет меня выдвинули здесь на звание народной артистки, потом, что уж тут скрывать, очередь на квартиру была на подходе. К тому времени, когда у меня были уже все атрибуты успеха, я поняла, что театр имени Мусрепова – это моя вторая семья. Я прожила здесь всю свою жизнь, и все события в ней связаны с коллективом этого театра. Мне здесь все дорого, даже изнурительные гастроли, которые длились раньше по полтора месяца, вспоминаю с ностальгией. В годы моей актерской молодости, да и потом тоже мы много ездили по областям, районам и аулам. Сейчас, если театр и выезжает на гастроли, то, во-первых, не на такой долгий срок, а во-вторых, сейчас они проходят с комфортом – есть хорошие гостиницы с достойными условиями. А в те далекие годы мы жили там, где нас приютят местные жители. Вообще, я считаю, люди, преданные театру, это особый феномен: ради живой связи со зрителем мы ведь часто работаем на чистом энтузиазме.

– Мне сейчас 19, в театр пришел, когда было 18, – рассказывает студент актерского факультета академии искусств им. Т. Жургенова Уалхан Айкын. – Думаю, я правильно выбрал профессию. Уже сыграл полноценную роль в пластическом спектакле «Көкірек көзі оянғандай» – «Словно открылось духовное око» о судьбе Сакена Сейфуллина. Сейчас готовлюсь выйти в главной роли в «Ромео и Джульетте». Приглашали и в кино тоже, был даже уже утвержден на главную роль в фильме про академика Каныша Сатпаева, но так как съемки совпали с подготовкой спектак­ля, я выбрал все-таки театр. Все решит премьера, которая должна состояться в конце года. Если справлюсь с ролью, то тогда можно говорить о кино тоже, чтобы стать узнаваемым.