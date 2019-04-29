​Однажды и на всю жизнь

Председатель АЮЛ «Союз ветеранов и инвалидов Чернобыля РК» Максут Искаков пережил заболевание гепатитом С. В 2013 году врачи отказались от него, сказав воину-ликвидатору, что жить ему осталось 6 месяцев. Спас­ли ветерана его собственные дети, обеспечив лекарствами, и Максут Искаков живет и здравствует по сей день.

Путь ликвидатора у него начался, как и у многих «чернобыльцев», в апреле 1986 года. Катастрофическая авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь с 25 на 26 апреля. Взрыв на четвертом энергоблоке ЧАЭС считается крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики по предполагаемому числу погибших и пострадавших, а также по экономическому ущербу. И его последствия могли быть намного губительнее, если бы не героизм и самоотверженность ликвидаторов последствий аварии. Чернобыльская АЭС расположена в восточной части белорусско-украинского Полесья на севере Украины, в 11 км от границы с Беларусью, на берегу реки Припять. Все жители города после этого были эвакуированы.

Из Казахстана на ликвидацию последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС с 1986 по 1989 год были призваны 31 743 человека. Согласно статистике, которую ведет Союз ветеранов и инвалидов Чернобыля РК, в прошлом году в Казахстане проживали 5 800 воинов-ликвидаторов, в нынешнем – 5 270.

Когда в Украине разразилась технологическая катастрофа, Максут Искаков командовал батальоном в 27-й бригаде химической защиты в поселке Вячеславка недалеко от Целинограда. В 1981 году здесь развернули «кадрированную» бригаду, такие воинские части в мирное время полностью не укомплектовывались личным составом, а в случае необходимости пополнялись и разворачивались до дивизии. В 1985 году Максут Искаков в должности замкомбата по вооружению участвовал в крупных учениях на Балхаше. За отличную подготовку и хорошую организацию действий своего подразделения он был награжден грамотой командира части.

В апреле 1986 года воинскую часть стали пополнять военнослужащие запаса. Сначала прибыли приписанные к части запасники из близлежащих районов, позже – из других регионов Казахстана. Все они в разные годы проходили срочную службу в подраз­делениях химзащиты. 9 мая эшелоны отбыли в Беларусь, и 14 мая личный состав высадился на станции Хойники.

В зараженных районах местности ликвидаторы занимались дезактивацией окружающей среды. По словам Максута Искакова, даже техника не выдерживала, выходила из строя. Авторазведочные станции не справлялись с нагрузками и не способны были дать требуемое давление. Такие АРСы заправляются особой водной смесью, которой смывают радиоактивную пыль с деревьев, зданий, техники. Нередко выезжали тушить лесные пожары. С 1986 по 1989 год в воинской части отслужили около 32 тыс. казахстанских воинов-ликвидаторов. Проявив самоотверженность и героизм, эти люди с честью и достоинством выполнили свой воинский и патриотический долг перед человечеством.

Сегодня инвалиды, вдовы и дети воинов-ликвидаторов, родившиеся после Чернобыля, нуждаются в заботе и внимании. Таким детям вполне могли бы помогать в учебных заведениях определенными льготами. Очень часто все зависит от воли представителей местных властей. К примеру, где-то в День памяти «чернобыльцам» выдают по 9 МРП, а где-то по 25 МРП.

– У меня самого нет детей, родившихся после Чернобыля, мне в 1986 году было уже 37 лет, – говорит Максут Искаков. – Теперь уже мои дети служат в Вооруженных силах, а отец участвовал в войне с финнами и в Великой Отечественной войне.

Глава Союза ветеранов и инвалидов Чернобыля РК уволился из армии по инвалидности с должности командира батальона. Сегодня многие ветераны чернобыльских событий встречаются с молодежью в школах и вузах, проводят уроки патриотичес­кого воспитания.

Как известно, 8 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 26 апреля Международным днем памяти о чернобыльской катастрофе. В резолюции ГА ООН отмечались «ощущае­мые до сих пор, три десятилетия спустя, серьезные долго­временные последствия чернобыльской катастрофы, а также сохраняющиеся в этой связи потребности пострадавших местных сообществ и территорий».

Подготовка к памятной дате в Нур-Султане началась 4 апреля, в тот день ветераны Чернобыля встречались с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в РК Иваном Кулеба. А в минувшую пятницу воины-ликвидаторы по традиции собрались у Памятника жертвам Чернобыльской трагедии. В торжественном возложении цветов приняли участие также депутаты Мажилиса Парламента РК, дипломаты, воспитанники Республиканской школы «Жас ұлан» имени генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РК Анатолий Нич­касов в своей речи отметил, что в Беларуси помнят и чтут память о героизме казах­станцев-ликвидаторов. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РК Иван Кулеба напомнил, что воинская часть, сформированная в Казахстане, первой была брошена на борьбу с невидимым и неизвестным врагом, последствия которой потом ощутил весь мир.

– Я, как и вы, был участником ликвидации последствий аварии в первые дни, – приз­нался дипломат.

А в знак того, что это место должно жить и его необходимо помнить, по словам посла, украинский народ построил солнечную электростанцию рядом с разрушенным реактором. И сегодня самая чистая электроэнергия вырабатывается там, где когда-то произошла катастрофа.