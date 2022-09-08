"Одни отписки" – сенатор Куришбаев не доволен ответами правительства на депутатские запросы

Депутат Сената Ахылбек Куришбаев выразил не удовлетворение качеством ответов Правительства на депутатские запросы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

По его словам, за 2 года им было подготовлено 17 депутатских запросов Правительству, но к сожалению, на многие поднятые в них вопросы так и не получил полноценные ответы или получил отписки.

«Президент в своем Послании сказал, что нашей главной формулой является: «сильный Президент - влиятельный Парламент - подотчетное Правительство». Мы много говорим о слышащем государстве, но, чтобы поднять на качественно новый уровень работу исполнительской власти, самым слышащим должно быть Правительство», - отметил Ахылбек Куришбаев.

В частности, сенатор привел пример недавний пожар в Костанайской области. В прошлом году в Правительство был направлен депутатский запрос о системных проблемах в сфере охраны лесных угодий, отсутствии современной информационной системы борьбы с пожарами для его раннего обнаружения и низких зарплатах лесничих. На что сенаторы получили очередную отписку.

Вместе с тем, Ахылбек Куришбаев напомнил о депутатском запросе роста цен на продовольствие двухлетней давности, а также предложениях Правительству о демократизации системы управления вузами, расширении полномочий Ученых советов университетов по распределению бюджета и развитию отечественной селекции и семеноводства.

«Ровно 2 года назад мы аргументированно доказали необходимость пересмотра так называемой оборотной схемы финансирования торговых объектов, ее низкую эффективность для сдерживания цен на социально значимые продукты питания. С выездом в супермаркеты показали имеющиеся в этой схеме недостатки и нарушения. Однако, надо было, чтобы прошло 2 года и пришел новый министр торговли, который, наконец, признал необходимость изменения этой оборотной системы финансирования объектов торговли», - сказал сенатор.

В этой связи парламентарий заявляет о необходимости обеспечить качество рассмотрения депутатских запросов, подняв уровень ответственности за это первых руководителей госорганов и их заместителей, а также готовности депутатов Сената к прямому диалогу с госорганами.