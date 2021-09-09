​Одним меньше

Им оказался 29-летний житель Кызылорды, пойманный сотрудниками батальона дорожно-патрульной полиции управления МПС департамента полиции области совместно с сотрудниками отдела полиции Мойынкумского района на 366-м километре трассы Алматы – Екатеринбург. Проверка автомашин проходила в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Конопля-2021». В ходе обыска стражами порядка с помощью служебной собаки у «торговца смертью» обнаружено и изъя­то наркотическое вещество марихуана общим весом около 2 кг.

Начато досудебное расследование по статье 296 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан (незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере).

– По данному виду преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет, – сказал начальник отдела полиции Мойынкумского района подполковник полиции Жарас Тохабаев. – Подозревае­мый полностью признал свою вину и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время ведутся следственные мероприятия.