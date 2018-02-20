​Одним нажатием кнопки

Кто хоть раз оформлял земельный участок, знает, насколько это хлопотный процесс, требующий долгого хождения по кабинетам для получения всевозможных согласований и разрешительных документов. Главный специалист аппарата акима ЮКО Айнура Юсупова утверждает, что очень скоро все эти мытарства окажутся в прошлом – решить земельный вопрос можно будет одним кликом компьютерной мыши.

Такое благо сулит автоматизация государственных услуг в сфере земельных отношений, над внедрением которой в Южном Казахстане полтора года работает команда специалистов. Она в состоянии сделать процесс оформления земельного участка и разрешения на строительство максимально прозрачным и оперативным, позволит исключить факты двойной, а то и тройной продажи одного и того же надела.

Гражданам при оформлении документов не придется бегать за каждым чиновником, чтобы получить заветный автограф. Достаточно будет, сидя дома или в офисе, отправить электронную заявку. Тем самым сократится бумажный документооборот, да и сроки оформления станут существенно короче, учитывая, что документация будет параллельно согласовываться с несколькими подразделениями государственных органов.

– Первым шагом на пути к автоматизации услуг в сфере земельных отношений стало создание единой цифровой карты ЮКО, – рассказывает Айнура Юсупова. – Проделан огромный объем работы. Оцифровано каждое строение во всех 834 населенных пунктах области. Проведена в соответствии с государственной базой данных «Адресный регистр» адресация каждого здания, будь то дом, сарай, административное здание или социальный объект. На электронную карту занесены дороги районного и областного значений, водоохранные зоны и полосы, особо охраняе­мые природные территории, лесные фонды, недропользователи, свалки ТБО, земли сельско­хозяйственного назначения.

Кадастровая карта будет в открытом доступе для всех жителей региона и потенциальных инвес­торов, которые могут получить информацию о свободных земельных участках, планах местных исполнительных органов о строительстве того или иного объекта. На основе имеющейся базы планируется предоставление земельных участков для строительства объектов в черте населенных пунктов, утверждение землеустроительных проектов по формированию земельных участков и кадастровой (оценочной) стоимости конкретных наделов, продаваемых в частную собственность государством, выдача решения на изменение их целевого назначения.

Разработчики уверены, что такая активация не только упрос­тит жизнь отдельно взятому гражда­нину и предпринимателю, но и повысит отчисления в бюджет в виде поступления средств от выкупа или аренды земель, а также налоговых платежей.

Следующим шагом станет авто­матизация учетных и контроль­ных функций, в частности, мониторинг незаконного использования карьеров, паспортизация объектов отраслевых управлений, школ, больниц, наполнение базы по инженерным коммуникациям, генпланам и планам детальной планировки населенных пунктов, в которых проживает более 5 тыс. жителей.

Имеющуюся базу можно будет использовать для организации электронных открытых конкурсов и аукционов по предоставлению земельных участков, для составления единой автоматизированной базы очередников на земельные участки под ИЖС.

– Это вполне реальные планы, – считает Айнура Юсупова. – Все, что требуется для их реали­зации, – интеграция с авто­матизированной базой данных «Государст­венный земельный кадастр» Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК. По результатам такой интеграции на основе сведений о занятых и свободных земельных участках также можно будет, например, определить незаконно захваченные и используемые не по целевому назначению земли. Для нашего густонаселенного региона, где самозахваты случаются достаточно часто, такая система позволит наладить оперативный контроль.

Если вопрос интеграции с автома­тизированной базой данных «Государственный земельный кадастр» Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК получится решить оперативно, то в Южном Казахстане уже до конца года удастся как минимум автоматизировать получение технических условий.