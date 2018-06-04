​Одним нажатием кнопки

Открывая мероприятие, председатель Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената Аскар Бейсенбаев отметил, что переход Казахстана к «цифровой» экономике нужно рассматривать как комплекс продуманных, просчитанных и прагматичных мер, необходимых для скорейшей реализации поставленных Главой государства задач. Программа «Цифровой Казахстан», по словам сенатора, является руководством для активного внедрения цифровых технологий, а также улучшения качества жизни населения и становления гражданского общества.

Председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев в своем вступительном слове напомнил, что Президент Нурсултан Назарбаев­ определил цифровую трансформацию в качестве главного направления модернизации нашей страны. Об этом, как сообщил спикер, Глава государства заявил и на состоявшемся расширенном заседании Политсовета партии «Нұр Отан».

– Цифровизация – важнейшее условие обеспечения конкурентоспособности предприятий и экономики страны в целом. Дальнейший рост связан с ускорением темпов цифровизации, активным внедрением цифровых инструментов во всех секторах экономики, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В Казахстане цифровизация уже оказывает влияние на развитие промышленного производства, сельского хозяйства, транспорта, розничной торговли. Вместе с тем спикер Сената обратил внимание на то, что интенсивность внедрения цифровых технологий в нашей стране значительно отстает от среднемирового значения:

– Остается низким уровень автоматизации в промышленном производстве и использования новых технологий, слабо развивается электронная коммерция и предпринимательская инициатива, уровень доступа в Интернет, особенно в сельской местности, пока недостаточен.

В условиях стремительного ускорения технологических изменений во всем мире для Казахстана, как считает Касым-Жомарт Токаев, очень важно уловить основные тренды технологического процесса и действовать быстро.

– Надо меньше говорить о цифровизации, а больше делать, поскольку от уровня внедрения технологий зависит будущий облик Казахстана. Государство должно выступить катализатором развития инноваций, в качестве координатора взять на себя создание экосреды IT-государства и управление взаимодействием всех его участников, – подчеркнул председатель Сената.

Спикер призвал объединить усилия органов власти, бизнеса, научно-образовательного сообщества и граждан для достижения стратегической цели цифровизации. Правительству предстоит создать необходимые условия институционального и инфраструктурного характера, развивать новые форматы для комфортного взаимодействия власти и общества, повышать прозрачность в системе государственного управления с использованием новых технологий.

Государство, как было отмечено в выступлении, должно соз­давать систему стимулов для бизнеса к внедрению цифровых технологий, в том числе через соз­дание законодательства, благоприятного для формирования и развития предпринимательства, через преференции и поддержку, соответствующие налоговые режимы. Требуется адаптация к вызовам «цифровой» экономики национального законодательства по защите интеллектуальной собственности.

Председатель Сената остановился и на вопросе формирования у населения, в первую очередь у государственных служащих, цифрового менталитета, умения эффективно работать в новой цифровой реальности.

– Мы должны вовлечь наше население в цифровую экономику, развивая грамотность в этой сфере и обеспечивая дальнейшую цифровизацию государственных услуг… Нам предстоит модернизировать отечественное образование в соответствии с перспективными потребностями экономики, готовить специа­листов согласно требованиям цифровой эпохи, формировать такую систему компетенций, которая будет восприимчива к появлению новейших перспективных технологий, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение выступления спикер Сената акцентировал внимание на необходимости глубокого изучения и решения задач в сфере цифровизации, которые поставил Глава государства на заседании Политсовета партии «Нұр Отан».

Перед участниками мероприя­тия выступили заместитель Премь­ер-министра Аскар Жумагалиев, министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, исполняющий обязанности министра по инвестициям и развитию Тимур Токтабаев

Так, Аскар Жумагалиев в своем выступлении отметил, что реализация программы позволит повысить конкурентоспособность нашей страны и уровень жизни населения. Таким образом, цифровая трансформация затронет все сферы, и прежде всего это коснется такой категории, как человеческий капитал.

– По поручению Главы государства будут выделены 11 тысяч грантов на подготовку технических специалистов. Кроме этого, в программу начальных классов будут включены IТ-предметы. Учебные программы университетов будут также обновлены. Они будут составляться совместно с предприятиями, чтобы знания наших выпускников соответствовали требованиям рынка. Второе направление – цифровое государст­во, – сказал Аскар Жумагалиев.

По его информации, для достижения этих целей уже проведена большая работа. Сегодня 447 услуг оказываются в электронном виде. Также до конца года около 40 млн справок будут исключены.

– Например, введенная проактивная услуга по рождению ребенка дает возможность заказать получение свидетельства о рождении и поставить ребенка в очередь в детский сад посредством CMC. Уже более 62 тысяч семей воспользовались этой услугой. Мы продолжим работу по оказанию подобных проактивных услуг. Таким образом к 2021 году 80% государственных услуг будут оказываться в электронном виде, – обещает Аскар Жумагалиев.

Уделяется особое внимание направлению «Индустрия 4.0», поскольку эти технологии позволяют повысить производительность и сокращать затраты. В целом определены 7 пилотных проектов в таких отраслях, как машинострое­ние, фармацевтика, легкая и пищевая промышленность.

– Приведу пример. В рамках проекта «Цифровой рудник» на предприятии «Казатомпром» были установлены цифровые датчики. Они показывают производственный процесс онлайн. Раньше требовалось две недели только на сбор информации. Сейчас на сбор, анализ, а также на решение проб­лем, возникающих в скважинах, требуется всего несколько часов. В целом сокращаются расходы на электроэнергию, химические реа­генты, экономится рабочее время. В пилотном режиме получили повышение производительности на 10%, – рассказал Аскар Жумагалиев.

Но все цифровые достижения невозможны без элементарного – стабильного доступа к Интернету. Аскар Жумагалиев напомнил, что Правительством было принято решение об обеспечении Интернетом всех населенных пунктов до 2021 года.

– Наша основная цель – обеспечить широкополосным доступом в Интернет, волоконно-оптическими линиями связи и 4G спутниковой связью население Казахстана на 100%, – сказал заместитель Премьер-министра.

Однако и доступ к Интернету, как выяснилось, не препятствие для всеобщей цифровизации. По словам министра информации и коммуникаций Даурена Абаева, в настоящий момент одной из основных проблем для быстрого развития экономики страны является низкий уровень базовых цифровых навыков у населения.

– Надо повсеместно и поступательно развивать систему отечест­венного образования, особенно в сельской местности, привлекая к работе акиматы, повышая их заинтересованность в процессе обучения, – отметил глава МИК.

Для этого акиматам необходимо на постоянной основе проводить образовательные курсы, разрабатывать и утверждать качественные образовательные программы, нацеленные на аудитории с разным уровнем подготовки, выделять и обустраивать специа­лизированные учебные помещения – образовательные классы.

– Наша задача – поднять уровень цифровой грамотности населения к 2022 году до 83%, – сказал Даурен Абаев.

Для этого разработаны необходимые методические материалы и учебные программы. Что касается профессиональных кадров, то их планируется обучать работе с внедряемыми новыми технологиями, а также навыкам работы в системах. К примеру, фермеров научат применять современные цифровые технологии в сельском хозяйстве. Врачей и медсестер – работе с медицинскими информационными системами, педагогов – использованию образовательных информационных систем. Общее количество профессиональных кадров, которых предстоит обу­чить, – 385 тыс. человек, или 16% от общего количества профессиональных кадров по стране. В настоящее время министерством ведется подготовка тренеров в каждом регионе для дальнейшего обучения населения.

О том, как сегодня в стране проходит цифровизация отрас­лей экономики, на слушаниях рассказал исполняющий обязанности министра по инвестициям и развитию Тимур Токтабаев.

В частности, внедряются так называемые модельные цифровые фабрики, которые призваны устранить имеющиеся барьеры и способствовать лучшей осведомленности предприятий о преимуществах цифровых технологий в производстве, так как одним из факторов низкой заинтересованности предприятий является недостаточное понимание экономических выгод от цифровизации в бизнес-среде, нехватка квалифицированных кадров, недостаточное развитие отечественных технологий и компетенций. Проект будет реализован до 2020 года.

Сегодня определены 14 проектов по внедрению элементов цифровизации системообразую­щих компаний до 2025 года на сумму 146 млрд тенге. Экономический эффект от их осуществления ожидается на уровне 280 млрд тенге. С учетом данных глобальных технологических трендов по цифровизации промышленности до конца года будет разработана Концепция третьей пятилетки индустриализации.

Разработан и проект по цифровизации транспорта и логистики «Интеллектуальная транспорт­ная система», который позволит решить ряд вопросов, в том числе социального характера. В нее, в частности, входит система взимания платы, а также сбора и предоставления информации о дорожной обстановке участникам дорожного движения.

Ведутся работы по созданию мобильного приложения, использования меток для бесконтактного списания средств при проезде, а также установке видеокамер, метеодатчиков и информацион­ных табло для информирования водителей. Экономический эффект: ежегодные сборы с 3 участков – 3,9 млрд тг в год, ежегодные сборы с 16 участков – 30 млрд тг в год, новые рабочие места для 1 689 человек.

В рамках цифровизации дорожного сектора МИР совместно со Всемирным банком внедряется система управления дорожными активами, целью которой является улучшение состояния дорог.

– Это открытая информационная система, которая на основе детальных данных инструментального обследования прогнозирует необходимые объемы инвестиций и техническое состояние дорог в зависимости от выбранной стратегии ремонта, – пояснил Тимур Токтабаев.

Система имеет структуру, аналогичную веб-сервису, и дос­тупна через любое устройство, подключенное к Интернету, возможность пользователям просматривать базу данных. Более того, система управления дорожными активами при интеграции с порталом электронного правительст­ва обеспечит прозрачность и общест­венную доступность процессов планирования дорожных расходов и мониторинга качества производства дорожных работ как в период реализации проектов, так и в гарантийный период.

Планируется создать и автоматизированную систему, которая обеспечит правоохранительные и специальные органы соответствую­щей информацией об авиапассажирах, осуществляющих полеты как внутри Казахстана, так и вне его, для проведения мониторинга и выявления потенциально опасных лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

В сфере геологии и недропользования МИР совместно с АО «НГК «Казгеология» реализует проект «Национальный банк данных минеральных ресурсов РК», основной целью которого является привлечение инвестиций в сферу недропользования и повышение геологической изученности территории РК.

– Система позволит собрать в единой базе геологические отчеты, балансы запасов полезных ископаемых, паспорта месторож­дений, данные по изученности территории и иную геологичес­кую информацию. Одной из задач системы является внедрение принципа единого окна для инвесторов и действующих недропользователей путем упрощения доступа к процессам недропользования, – сказал Тимур Токтабаев.

На слушаниях также выступили руководители центральных и местных органов власти, представители телекоммуникационных компаний, эксперты. В обсуждении проблемных вопросов приняли участие депутаты Сената. В рамках слушаний была организована выставка, на которой представлены основные проекты, реализуемые в рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан», разработки отечественных IT-компаний.