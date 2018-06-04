​Одним нажатием кнопки

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Лаура Тусупбекова
Открывая мероприятие, председатель Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената Аскар Бейсенбаев отметил, что переход Казахстана к «цифровой» экономике нужно рассматривать как комплекс продуманных, просчитанных и прагматичных мер, необходимых для скорейшей реализации поставленных Главой государства задач. Программа «Цифровой Казахстан», по словам сенатора, является руководством для активного внедрения цифровых технологий, а также улучшения качества жизни населения и становления гражданского общества.