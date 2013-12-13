Одним праздником станет больше

В мире
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В нем приняли участие депутат Мажилиса Парламента Алдан Смайыл, профессор, директор научно-исследовательского центра тюрковедения и алтаеведения Каржаубай Сарт­кожаулы, вице-министр образования и науки РК Такир Балыкбаев, президент Тюркской академии профессор Шакир Ибраев, академик Сейит Кас­кабасов и другие ученые.

Главным вопросом повестки дня стало проведение Дня рунической письменности тюркского мира. В выступлениях ученых, экспертов было подчеркнуто, что в данной облас­ти истории проведено немало результативных исследований, памятники древнетюркского письма располагаются на территории современных Казахстана, России, Кыргызстана, Китая, Монголии. Однако тема рунической письменнос­ти как важнейшей составляю­щей древнетюркского мира еще не обретала такой большой значимости, как сейчас.

По словам мажилисмена Алда­на Смайыла, именно письменность является нача-лом всей цивилизации и представляет собой национальное достояние.

– Сегодня состоялось очень важное мероприятие с участием ученых, которые изучают тюркскую историю и письменность. Мы пришли к выводу о том, что в Казахстане необходимо утвердить День тюркской письменности. Участниками выездного заседания пока определена дата – 18 мая. Почему эта дата? Потому что именно в этот день с участием нашего Президента был установлен древний памятник Культегину в холле ЕНУ им. Л. Гумилева, – отметил А. Смайыл.

Тема изучения и современного состояния тюркской письменности нашла продолжение в докладах участников. Было сказано о том, что в мире около 40 тюркоязычных народов, а еще 60 малых народов, говорящих на тюркских наречиях. Объединяющим всех фактором мог бы стать Всемирный день тюркской письменности, который способствовал бы обмену мнениями, более глубокому изучению общих корней.

Как отметил депутат Мажилиса Парламента Валихан Бишимбаев, проведение встречи накануне Дня независимости вполне символично, потому что для народа, который ищет свои корни, обращение к истокам письменности, ее изучение имеют огромное значение.

– Мы можем сейчас сказать, что идет возрождение нации. Хорошо, что сегодня подняли этот вопрос. Определение Дня тюркской письменнос­ти будет большой победой нашей науки, истории, станет еще одним праздником, символом, подтверждающим нашу независимость. Думаю, что он должен стать международным, объединяющим все тюркские народы, и полагаю, что резонно было бы в этот день провести съезд тюркологов всех стран, – сказал мажилисмен.

В завершение заседания члены Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию Парламента РК пришли к мнению о необходимости создания Дня тюркской письменности и назвали предварительную дату – 18 мая.

Гуля СЕЙСЕМБАЕВА

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